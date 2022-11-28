感激鮑起靜睇好奪視帝 陳展鵬投自己一票

【晴報專訊】台慶劇集《超能使者》本周進入結局篇，劇中男主角陳展鵬的演技備受讚賞，連前輩鮑起靜也公開大讚他演得好，更睇好他成為今屆視帝。展鵬多謝鮑姐讚賞外，又透露聽太太單文柔話，今年會投自己一票。

陳展鵬表示有留意網民對《超能使者》的評論。

昨日陳展鵬、陳山聰及劉穎鏇等出席《超能使者》宣傳活動，陳展鵬憑該劇角逐視帝，鮑起靜日前公開力撑同為「亞視幫」的展鵬。對此他表示︰「佢係我阿媽吖嘛！之前我哋都有互相祝賀，其實江美儀同鮑姐都演得好好。鮑姐係大前輩，得到佢嘅祝福係雙倍開心同感恩。」至於最佳女主角，他又會投給誰呢？展鵬一臉為難表示︰「手掌係肉手背又係肉，好難揀一個，不過我哋今年可以投三票，我會投畀鮑姐、美儀同埋唐詩詠。」

至於視帝方面，展鵬透露太太單文柔落力向親戚朋友拉票，又代他回覆粉絲留言，比他還着緊，「以前我好少投票畀自己，但老婆話我都唔投自己一票，會辜負大家對我嘅支持，所以我今年投畀山聰、袁偉豪同我自己。」

陳山聰15項提名破個人紀錄

此外，陳山聰憑三套劇爭視帝，共獲15個提名，山聰表示十分驚喜︰「其實有五個提名已經好感恩，今次絕對成為個人紀錄，相信將來都打破唔到。」提到他在《十八年後的終極告白2.0》表現出色卻未有提名視帝，會否感到失望？山聰表示︰「或者公司想畀機會我攞多次男配角呢，其實無提名都唔代表做得唔好。」

陳山聰和劉穎鏇這對CP甚受歡迎。