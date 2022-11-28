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28/11/2022

陳卓賢盧慧敏2年情斷︰回復朋友關係

#MIRROR #陳卓賢 #盧慧敏 #分手
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日被傳與模特兒女友盧慧敏（Amy Lo）和平分手，結束兩年戀情。Amy所屬的經理人公司Cool Style證實分手消息︰「二人已轉為朋友關係，希望給予空間。公司不會干涉藝人私事，之後亦不會對此事再作出回應。謝謝關心。」Ian兩年前與Amy拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》擦出愛火花，其後二人公開認愛，這對金童玉女獲得外界及Hellosss（Ian粉絲）祝福，雙方亦愛得低調，避免影響事業發展。

 

Amy與Ian的戀情獲粉絲看好，可惜分手收場。（資料圖片）

 

　　不過，有傳Amy拍拖後備受壓力，早前亦曾傳出她與Ian嗌交鬧「分」訊，料不到分手成真。其實，MIRROR多位成員近年難敵分手魔咒，Ian是繼柳應廷（Jer）及陳瑞輝（Frankie）後，再有鏡仔回復單身。另外，鏡仔師妹、女團COLLAR六位成員昨日到西九文化區出席《寶礦力水特跑步祭2022》，她們大唱大跳歌曲《Gotta Go！》，場面熱鬧；至於成員蘇芷晴（So Ching）仍未復工，許軼（Day）則臨時因病缺席。

 

Ian將主演劇集《冰上火花》，現正接受冰上曲棍球訓練。（網上截圖）

 

六位COLLAR成員現身活動，但事先張揚不接受訪問。

 

轉載自: 晴報

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