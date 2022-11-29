樂做開明老竇容許愛女入行 張繼聰︰阿女性格啱做藝人

【晴報專訊】童星出身的張繼聰在圈中打滾多年，曾因事業與太太謝安琪有距離而被網民嘲諷，亦試過憑劇集《收規華》成功爆紅，歷盡高低起伏。轉眼已是42歲中佬的阿聰，將在本周四於旺角麥花臣場館舉行《Welcome to route 37》演唱會。相隔五年再開騷，他期望五歲細女張靖見證爸爸重踏舞台，提到愛女演藝天份高，阿聰說：「個女性格比阿仔更似做呢行，佢哋依家想學乜都會畀佢哋試！」

阿聰預告在個唱中展示珍藏電單車，擺放在演出場地讓樂迷「打卡」。（資料圖片）

阿聰原定在上月中舉行個唱，可惜在開騷前夕感染新冠肺炎，結果延期至本周四再踏舞台，非常黑仔。回想對一上次舉行個唱已是2017年，阿聰曾以為當年完騷後便告別樂壇，「當時自覺唱咗歌一段時間，再唱慘情歌又覺得尷尬，所以打算一心一意做演員。之後輾轉涉足影圈，但兩年前疫情爆發，成日喺屋企，於是再練結他同寫歌，加上身邊又多人離婚同移民，希望出歌同做演唱會，分享中佬心聲。」

事業家庭兩得意，身為成功的中佬，阿聰感恩可以繼續追夢。「可以做自己鍾意嘅工作，已經覺得好幸運，今次除咗開騷，仲會出歌及個人品牌服裝，幫中佬打打氣。」個唱於麥花臣場館舉行，阿聰對此場地有情意結，「喺旺角搞比較貼近大眾，到時都唔會強迫觀眾對住我尖叫，自己又唔係偶像派。」

曾遭TVB封殺無遺憾

阿聰當年由歌手轉型做演員，在無綫劇接劇，不但曾奪飛躍進步男藝員，在《收規華》更升呢男一，就連三奪視帝的郭晉安亦睇好他成為明日之星。可惜當時他所屬的經理人公司被無綫封殺，他惟有轉戰影圈，未能繼續在電視界攀得更高。阿聰重提往事，坦言全無遺憾，「我喺TVB磨練咗咁耐，有利我之後踏足影圈，提早裝備好自己。」

提到在無綫的美好時光，他說︰「我12年開始喺TVB拍劇，頭尾五年拍咗大約十部劇集，30歲呢十年好多光陰都喺TVB過。」他坦言在TVB見識不少有心有力的好監製，「好似陳維冠，當年拍佢嘅《幕後玩家》好受歡迎，又曾經同郭晉安、林峯、黃宗澤合作，同好多有經驗嘅前輩交手。」阿聰與陳維冠亦師亦友，「佢絕對係我嘅伯樂，近年我都拍過一部佢主理嘅電影，自己都有跟佢學剪片，令我唔會淨係用演員角度，可以用幕後角度去睇演出，佢係一個好監製，我為咗拍好佢嘅作品，可以命都唔要。」

擔心愛女被評頭品足

阿聰與太太謝安琪育有15歲大仔張瞻及五歲細女張靖，兩名子女遺傳父母的演藝天份，阿聰曾分享大仔唱歌及學結他的片段；至於細女更是舞蹈高手，身為男團MIRROR成員盧瀚霆粉絲的她，曾大跳偶像歌曲《Megahit》。將來會否讓子女繼承衣缽當藝人？阿聰持開放態度：「個女性格比個仔更似係做呢行嘅人，佢鍾意乜嘢都會畀佢試下。」不過，他對於女兒將來入行仍感到「十五十六」，皆因他當年曾被網民冷嘲熱諷，他自然不想女兒被外界評頭品足，「如果做呢行，個女要承受呢啲（負評），講我無所謂，講我個女就唔好；正如我當年入行後都被人寫，我父母都唔開心，不過個女依家先得五歲，第時先再諗！」

阿聰愛女張靖表演慾強，大跳《Megahit》入型入格。（IG圖片）

阿聰閒時會湊子女放學，享受親子樂。（IG圖片）

阿聰早前與MIRROR及ERROR合作拍ViuTV劇集《季前賽》。（IG圖片）

阿聰（右）憑《收規華》贏得新加坡及馬來西亞的我最喜愛TVB電視角色。（網上截圖）