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29/11/2022

沒有觸動？我私人回水！

#退休 #理財 #緣路山旮旯 #曾慶宏 #毛舜筠
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　雖然自己的兩個「粉絲頁」fanpage 開始了四年多後，已累積11萬 追蹤者。但有一樣事，仍不太想做——看留言。

 

　　因留言板非常似一個無望又負面的發洩世界，充斥haters。呢類一面倒言論睇得多，壞心情外，亦影響價值觀。

 

我的Fan Page 開宗明義冇興趣應酬心態黑暗的Haters。但網上世界，仍有不少硬撞入來。

 

　　間中，我亦有多少「同情」呢群留言者，為何天天活在「黑洞」似的世界，積下火山般的情緒？ 小弟每日post出去的帖，絕大部分都正面積極的，其實只想盡點綿力，話俾大群留言haters知，世界並不是如佢哋眼中般只黑冇白的。

 

Haters的恐怖，在內心長期活在黑暗中，故看甚麼，也是無望的。

 

　　對，你叫我今時今日「唱好」香港，真係「難於啟齒」。但若你話香港完全無望，又絕難苟同。因在各行各業中，仍見到大量「陽光」一樣的人物，不單自己堂堂正正健健康康的活下去。更在有餘力時，扶一把身邊的年青人，協助佢地成長。

 

 

 

 

真實世界，有黑有白，「陽光人物」不少，帶來希與快樂，例如傅家俊、古天樂、毛舜筠及何詩蓓。

 

　　例如，影圈中的古天樂及毛舜筠。前者事蹟，毋須再多介紹 。後者呢？更有俠女之風。事實，剛剛上畫的一套極優質本土電影《過時．過節》，若冇毛毛的義務拔刀相助，後果必定沒有如今的出色。

 

　　一個年青導演曾慶宏（33歲），揸住一個自己執筆，充滿個人經歷的劇本，需要位高卡士中年女演員，能演活別人的女兒、老婆、阿媽，家姐，而每種關係，都充滿激情愛恨及矛盾。香港影圈之中，有幾多選擇？加上，只得三百多萬製作費！

 

　　「女俠」毛舜筠一睇劇本，二話不說，承諾零片酬演出。全套電影，由頭帶到尾，相信，下屆電影金像獎，好難唔做影后了。

 

　　睇完《過時．過節》，我也願意獻出些微力量。就在社交平台上公然承諾——瞓身推薦大家入場欣賞。睇完唔滿意？冇觸動？我私人回水！

 

今次「重施故技」，再瞓身推介《過時．過節》這套有意思好戲，唔滿意，我回水！

 

　　上次有此承諾，為碰上另一套賞心悅目本土電影《緣路山旮旯》。此片出閘麻麻，我一睇，嘩，若票房唔掂，真係嘥料。故此「瞓身推薦」。

 

早年瞓身推介《緣路山旮旯》，聲明睇完不滿意，私人回水！

 

　　好啦，今次，又揾到第二套足以承諾「若果唔得我私人回水」的好電影。

 

　　欣賞此片，除毛毛極品級演出、曾慶宏導演的才華之外，幾乎所有演員，都令人眼前一亮。

 

　　首先謝君豪，演活了無數中年男人的際遇。好多人問：「點解男人婚後會越來越沉默寡言的呢？」想知，睇睇戲中的謝君豪就會明白。

 

　　另一閃亮的，是演曾慶宏導演真身的呂爵安。很高興，見到Mirror成員，一個有一個展露潛質才華。Edan肯定是個有前途、有天份的演員。

 

劇中的Edan ，演技令人眼前一亮。

 

　　若果睇完《過時．過節》沒有觸動感覺，話我知，一定私人回水！

 

 

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