獨攬大權＋識人不明，民進黨地方選舉大敗

台灣「九合一選舉」民進黨選情不佳，選前就幾乎是所有非綠營傳媒的共識，只不過沒人猜到結果竟然是斷崖式挫敗，落入創黨36年以來最差紀錄。歸根究柢，這個名為「民主進步」的政黨其實已經嚴重退步，在初選時就由蔡英文一人獨攬大權決定所有候選人，而非透過民主制度，加上識人不明，黨內離心，當時早已埋下失敗的種子；選戰策略強打之前百試不爽的「抗中保台」，但這只是地方選舉，民眾真正關心的是候選人對選區內的政績、政策和願景，「抗中」引不起共鳴。

民進黨「九合一選舉」大敗黨主席蔡英文辭職負責。

這次「九合一選舉」最受關注的是21個縣市長選舉結果（本來是22縣市，因嘉義市長候選人選舉期間去世，投票日延到12月18日舉行），民進黨只獲得5席，看起來已輸到怵目驚心的地步。攤開地圖以顏色來區分，可以發現綠色只出現在南台灣一小塊區域，彷彿中國古代某些朝代滅亡前偏安的局面。

對我而言最震撼也最意外的，是南部的選情。雖然民進黨終究守住南部大票倉，但開票當晚不少綠營支持者其實嚇到一額汗。像是爭取連任的台南市長黃偉哲，開票頭一小時只拋離對手國民黨的謝龍介3千票，最後黃偉哲雖以43萬3千多票成功連任，但是只贏謝龍介4萬5千多票，謝龍介的選票遠超乎預期。民進黨在台南執政多年，無論輿論和互聯網，都不時諷刺台南人只會盲從的投票給民進黨候選人，而從不計較綠營官員做得好不好，因而有「派個西瓜出來選」都會贏的講法。不過，這次開票結果顯示，西瓜已開始醒覺，民進黨官員只講意識形態不顧民意執政的結果，讓綠營要再贏得下任台南市長難度提高不少。

蔣介石曾孫蔣萬安替國民黨贏回台北市長寶座。

同樣情況也發生在深綠的屏東縣，屏東縣長民進黨候選人周春米獲21萬7千多票，只以1萬1千多票勝過國民黨對手蘇清泉。這些結果顯示，民進黨雖然暫時守住南部票倉，但親綠選票已續漸流失。

引發民進黨慘敗的原因，除了先前為大家介紹過的林智堅論文事件、防疫政策失敗，以及諸多內政問題引發選民不滿外，民進黨以「抗中保台」取代選民希望看到的政見，更讓選情雪上加霜。

要知道綠營歷次選舉大打「抗中」牌，先決條件是要北京配合演出才能產生加乘效果。像是公元2千年大選前，時任中國總理朱鎔基在電視上強烈批評民進黨候選人陳水扁，反而激發綠營和中間選民團結，造就陳水扁登上總統寶座。也因此讓綠營在選舉不利情勢下，一定使出這招殺手鐧，從來都是無往而不利。但這次情況有明顯改變，北京當局終於學到經驗，在選前不但沒有出面批評民進黨相關人士，連每天派戰機和軍艦進入台灣西南飛航情報區，以及越過海峽中線行動頻率明顯減少到個位數。在選民感受不到明顯威脅下，「抗中保台」自然難以取得共鳴。

而且所謂「九合一選舉」是地方選舉，民眾關心的是候選人能為這個選區做甚麼，對自己的福利增加多少，一味說「抗中」的候選人，只會讓選民覺得不夠接地氣。

國民黨在這次選舉大有斬獲，21縣市共贏得13席，人口密集的6都（6個直轄市）市長選舉贏得包括：台北市、新北市、桃園市和台中市4都。國民黨贏得執政的13縣市人口超過1千6百萬，相當於台灣總人口的八成，對藍營競逐2024年總統大選有極大幫助。

不過，「九合一」是地方選舉，民眾關心重點是地方建設，和總統大選牽涉到兩岸等議題不同。而且國民黨目前並沒有一位強而有力的「共主」，黨主席朱立倫雖然帶領黨贏得這次選舉，但仍要整合台北市長柯文哲所領導的民眾黨，以及專門扯國民黨後腿的親民黨，非綠陣營如果不能整合，很難和綠營抗衡。

2018年的「九合一選舉」國民黨同樣大勝，但當時獲高票當選的高雄市長韓國瑜，未坐穩市長位置就馬上表態要更上一層樓競選總統，引起不少民眾反感。韓國瑜市長職位最終不但被罷免，選總統也大敗。藍營現在高興一天就好，畢竟兩年後的大選，一切還在未定之天。