中風年輕化 | 年紀最細廿幾歲！每年逾1萬人中風入院！醫生：勿誤信溶血針流言，錯過治療黃金時間！

心血管惡化愈趨年輕。有社區組織發現，40%港人上臂動脈硬度指數（API）超出正常水平，患高血壓概率趨增，年輕人不能倖免。公院數據亦顯示，年均逾1萬人因急症中風入院，發病高峰由50多歲降至40多歲，有人20多歲已中風。

另外，不少人誤會僅大醫院才有「靜脈溶栓劑」（溶血針），曾有患者想「想揀醫院」治療而拒上救護車，恐錯失黃金3小時治療良機。

香港社區醫療教育服務協會在今年5月起，為深水埗區內3,048人進行健康評估，結果40%人API指數偏高，9.8%人中心動脈硬度指數（AVI）處於高水平。協會會長張漢明指，API指數反映心臟及腦血管情況，AVI指數反映心臟周邊大血管狀態，篩查發現API指數「超標」與年齡相關，30至39歲居民超標率達29.5%，50至59歲達36%，70至79歲更高達56.4%，顯示其上臂外周動脈血管彈性隨年齡下降，增患高血壓風險。而年輕群組指數亦偏高，原因或與精神長期處於緊張狀態、血壓變動，及交感神經活動等生理因素影響。且疫下巿民減少外出，生活及工作壓力同升，血壓水平或受影響。

院前中風通報 助加速搶救

黃世恒醫生指，每逢冬季中風病例會增加，料與運動少、進食多及健康注意程度減低有關。（醫管局圖片）

醫管局指，本港年均逾1萬人因急性中風入院，20%為高血壓、腦動脈瘤等導致的「爆血管」（出血性中風），其餘80%為血管硬化收窄、血塊積聚導致血栓「塞血管」的缺血性中風。北大嶼山醫院急症科副顧問醫生黃世恒指，本港年均3,000人死於腦血管病，佔總死亡人數約6%，且患者愈趨年輕，「過去50多歲發病，現時40多歲已很普遍，臨床上有人20多歲已中風。」

另外，受到網上群組、親友流言等誤導，不少巿民以為僅「龍頭醫院」才有溶血針。黃世恒澄清，全港公院急症室均有溶血針，當懷疑中風者上救護車後，救護人員便會作初步評估，並啟動「院前中風通報」，令醫護在病人到院前準備就緒，加速搶救。「出現缺血性中風3小時內打溶血針，每7人有1人治療後可恢復自我照顧能力。但有症狀後的3至4.5小時內打針，復元機會或減半，每14人僅1人治療後能自我照顧。」

誤信溶血針流言 病人險遲入院

明愛醫院顧問護師（中風科）江珠莉指，曾有50多歲患者知悉救護車將赴明愛醫院後，拒絕入院，「因他認為僅大醫院有溶血針。惟當他想去心儀醫院時，連門口都出不到，最後要再打999送往明愛打溶血針。」江指，出現任何一種中風先兆，應馬上打999，「溶血針在指定時間打才有好處，自行求醫或已延誤。」53歲康復者邵先生指，2年前如廁時突然中風，意識到應馬上入院，幸及時打溶血針後已恢復如常，工作及記憶力均無受損。