上周二晚，小雪日，天陰陰，尖沙咀街上行人不多。事實，今時今日的經濟情況，你知我知，平日點會太多人出街晚飯？

不過奇，就在寶勒巷一座舊式大廈3樓，你上去，電梯門打開，已聽到人聲嘈雜，全個大堂坐爆。初去者一定唔明——冇理由呢個時勢會咁勁喎。再者，樓上食肆，冇街客冇生客喎。

市場唔會死錯人！食客不是善長，若你出品唔掂，就算平到飛起都拍烏蠅。

倒轉，若出品好掂，自然口碑轟傳，根本唔使靠街客生客，因晚晚訂爆！

今期介紹一間，位於寶勒巷8號的「瑪寶鮮」酒家。並非甚麼老字號或米芝蓮星級。只是小弟肥碌的推薦。對我嚟講，此處經常食出驚喜。

緣份由20年前開始。一位非常刻苦的貨運老闆仔，名羅耀清（Andy），專負責運送幾十斤重的印尼深海大龍躉到各酒家。送送下，咦，發覺原來龍躉大受歡迎，利潤亦不錯。於是，動起自己搞龍躉專賣店念頭。終於成真！與友人合夥開檔。起初，生意好到不得了，我也是慕名幫襯，發覺好掂。原來，一條幾十斤大龍躉，可以撚出咁多美味花款，正！

羅耀清，就是我的食神。

可惜，客似雲來的日子，不太長久。不知是否股東出現矛盾，最後「各奔前程」。而我，亦與Andy失聯大段日子。

人，真的講緣份！兩年前，再在街上碰上，互相問好後，佢話：「碌Sir，我喺尖沙咀搞咗間酒樓，得閒你試吓啦，大廚功力唔錯㗎 ！」

既然個個星期外食四次，有新架步，當然試！一試， 果然掂！從此，成為熟客。

最正斗為，我想食乜，只要兩星期前提出， Andy必定揾到。除野生大龍躉外，我的至愛頂級東北羊腩、手釣泰國深海大油錐、香港農場大騸雞、本地手做臘味……總之，有要求，佢就會發動無遠弗屆的人脈入貨，也不厭其煩親自揸車到各大街市搜羅。 呢種服務精神，老友，我真係唔知邊處可以揾到嘞。

頂級東山羊腩煲，入口便知乜叫「龍與鳳」。

手釣深海大油錐，可遇不可求。

本地飼養大騸雞，更勝大灣區出品。

本地優質臘味，食得放心又美味。

上周，「快樂傳媒老是佛」再拉大隊去擦。除上述菜式有齊外，再加蜜汁叉燒頭、金沙龍躉衣、太史五蛇羹、龍肉（龍躉肉）燉湯泡飯加脆米，真係食到個個耳仔郁。「輝哥」吳錫輝最到肉形容：「呢餐，真係感動到喊呀，嗚嗚！」

金沙龍衣——上鹹蛋黃炸的深海龍躉皮，膠質奇勁。

龍躉肉泡飯加脆米，神來之配。

蜜汁叉燒頭，未食已經流晒口水。

嗱嗱嗱，再三聲明，千祈唔好以為辰時戍時撞入去就會歎到以上精彩之作（臨時就只食到一般街坊菜式），一定要似我咁，畀兩星期Andy準備㗎 ！

「快樂傳媒老是佛」飽嚐美食之後，情緒高漲留影，再一哄而散，期待下一餐。

地址：尖沙咀寶勒巷8號3樓「瑪寶鮮酒家」

事先WhatsApp羅耀清：61303371（聲明Luke sir粉絲呀！ ）