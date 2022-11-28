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28/11/2022

職場毒針｜同事向老闆打小報告！沉默等於「硬食」，解釋變成「辯駁」！如何抉擇？

#管理 #人際關係 #辦公室貼士 #打工仔 #職場
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看職場人心難測！先下手為強以控制大局？為何背叛自己的人都是昔日的親密戰友？

 

　　老鬼問我的兩件事，都是和客戶服務有關，兩件事都發生在幾個月前，客戶對我們服務有投訴，說在付運上有所延誤，引致他們有所損失，要求賠償。

 

　　不過，據調查所得，兩名客戶所提供的送貨地址都有遺漏地方之處，當負責送貨的外判公司和兩客戶聯絡時，卻一時間聯絡不上。及至聯絡上客戶，外判公司亦立刻送上貨物。

 

　　所以，當客戶服務部把投訴送來給我時，我並不認為公司要作出賠償，當時亦跟羅拉討論過此事，她亦同意我的決定。

 

　　此等投訴例屬小事，並已解決，而負責解決投訴的羅拉和我亦無甚分歧。若不是老鬼問起，我壓根兒記不起此等小事。雖然心有疑問，我還是把我如何處理此事簡略地向老鬼報告。

 

　　羅拉把此等已經解決了的小事拿出來造文章，不像是她的風格。但現在公司正值多事之秋，每個人都在為自己盤算，找靠山、搶籌碼，對自己前途或許有決定性的影響。

 

　　過了兩天，老鬼再來電郵，大意是要我和客戶服務部多作溝通，皆因雜誌設計和銷售，若能配合客戶服務部，對公司的業務會有幫助。這些話不像是無的放矢，意有所指是誰，不就是我吧！

 

　　羅拉重提兩件已解決了的事，容易給老闆一個錯覺，以為我和她沒有溝通，而且責任在我身上。

 

　　這是很高明的一招，說的事小，別人便不會翻箱倒櫃的和她爭辯真正發生了甚麼事。老闆則先入為主，以為她說的有理，而我後來的解釋便變成defensive了。

 

　　我感到被羅拉出賣，她在老鬼和笑面虎面前插了我一刀，我卻無能為力，不知應該要怎樣做。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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