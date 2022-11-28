FTX風暴｜加密貨幣圈第二大交易所破產！SBF由白武士變「幣圈炸彈」？虛擬貨幣只是斂財工具？

幣圈一天，人間一年。

11月12日，加密貨幣交易所FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）宣布，其創立的包括交易所FTX.com、量化交易公司Alameda Research等130多個關聯公司已經自願按照美國破產法第11章申請破產，暫停了加密貨幣提取業務。

短短一周內，加密貨幣圈第二大交易所FTX走向破產，FTX交易所在破產前夕僅持有9億美元可售的資產，而負債為89億美元，其中有51億美元是以美元結算的，這也就是說FTX面臨高達80億美元資金缺口。

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健康公司的資產通常與負債相匹配或超過其負債，FTX Trading的絕大多數記錄的資產，要麼是流動性差的風險投資，要麼是不能廣泛交易的加密代幣。

在9億美元的流動資產中，可用的最大易售資產是價值4.7億美元的Robinhood股票，SBF曾於5月收購了Robinhood 7.6%的股份。

直到11月12日下午，FTX創始人Sam Bankman-Fried一直希望在加密通訊應用Signal上安排的談判交易中能夠出售Robinhood股票。為了賣出，Bankman-Fried的報價比Robinhood的成交量加權平均價低20%（約每股9美元），但最終因法律風險而沒有成交。

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在FTX宣布破產後，日本金融廳要求FTX在日本的業務分支立即停業，紐約曼哈頓聯邦檢察官展開調查、美國證券交易委員會正在調查SBF是否違反證券規則。

白宮方面則表態稱，拜登政府已經了解虛擬貨幣行業近期的情況，並將繼續監測形勢發展。

我認為，美國的反應顯得有些遲鈍，背後可能有一些深層次的利益。天知道SBF掏空客戶資金，把錢挪來挪去，最後挪去哪裏？

FTX交易所成立於2019年5月，一共獲得過7輪融資，在今年1月31日，FTX還獲得了4億美元的融資，企業估值達到了320億美元。

僅僅用了3年多的時間，就達到320億美元的估值，FTX的發展不可謂不快。不過FTX發展的這種快，更像是某個有時候「踩刹車會變硬」的車，是處於刹車失靈的高速疾馳狀態。

在今年1月獲得高估值的融資，僅過了10個月，FTX就宣布破產。FTX這3年多，7輪融資來17億美元，投資方有諸多耳熟能詳的企業，比如紅杉資本、軟銀。目前這些投資方基本都把對FTX的投資計提歸零。

現年30歲、曾經身價250億美元的Sam Bankman-Fried一度被視為幣圈中流砥柱和白武士，曾經估值320億美元的業內明星FTX交易所轟然倒塌，給幣圈帶來了巨大打擊，危機正在蔓延，幣安CEO趙長鵬警告稱，未來幾周可能會有更多公司倒閉。

同時BlackRock、Tiger Global、日本軟銀和紅杉資本等聰明錢支持者損失慘重。華爾街和矽谷可能一共虧了30億美元。

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我去年在比特幣幾次狂升的時候，今年美聯儲激進加息的話，首先會被戳破的就是虛擬貨幣的泡沫。

其實，我也是很早就關注虛擬貨幣，但我更關注是虛擬貨幣背後的區塊鏈技術。虛擬貨幣的支持者，在早期主要是一群技術極客，他們堅信技術可以改變世界。

其實我還是挺佩服這些技術極客。但過去這些年，隨著虛擬貨幣的瘋狂炒作，虛擬貨幣早已經脫離了單純的技術層面，而是被各路資本以技術為名，去瘋狂放大人性的弱點，利用人們的貪婪去瘋狂斂財。

包括各種層出不窮的空氣幣、動物幣，隨便編造個故事包裝一下，就能發行海量的虛擬貨幣，動輒斂財數億、數十億資金。

虛擬貨幣早就已經沾染上太多人性的弱點，虛擬貨幣看似有限，但人性的貪婪是無限的。

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