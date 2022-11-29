黎智英聘英御用大狀案 李家超提請人大釋法 釐清海外律師可否參與國安案

【晴報專訊】壹傳媒創辦人黎智英就串謀勾結外國等罪名，申請英國御用大律師Tim Owen來港替其辯護獲高院批准，早前律政司向高院申請終極上訴，法官昨拒絕申請。

特首李家超稱，目前無法排除容許在本地無全面執業資格的律師，參與相關案件帶來的國安風險，將向中央建議提請人大釋法釐清立法原意，但強調不影響港人選擇律師權利。因此案已排期於本周四開審，李指律政司將申請押後審理。

李家超指，提請釋法只針對在港無全面執業資格的人士。

李家超昨傍晚見傳媒，提到外界關注黎智英聘請Tim Owen一事，而律政司司長日前申請上訴許可，昨遭終院拒絕，因此會建議中央提請人大常委會按《香港國安法》第65條釋法，冀釐清法例立法原意，以及無本地全面執業資格的律師或大律師，可否以任何形式參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。

他舉出多項理據，強調國家安全是頭等大事，要確保有效執行《香港國安法》，惟部分外國或境外勢力持敵視態度，干預未有停止，要對此提高警覺，目前並無法排除海外律師或大律師因本國利益而有利益衝突，亦無法確保他們遵守相關保密規定。

《基本法》第35條訂明，市民有權選擇律師。李稱，案例已說明有關權利是指在港有全面執業資格的律師，就算不能聘請海外律師，相信仍符合《香港國安法》第4及第5條的要求。他又指，提請釋法只針對無全面執業資格的人士，惟現時在港執業律師可有不同國籍，海外法官任命則有嚴格制度，且有指定法官制度，不能混為一談。

原定周四開審 律政司申押後審理

黎智英案將在本周四（12月1日）開審，李稱，會盡快提交報告和提出釋法理據，相信中央會格外重視，律政司亦會申請押後案件審理。對於終院質疑，律政司提出終極上訴時才提新論點，且無實質支持，李稱，相信律政司已盡最大努力整理最強理據，會尊重判決，強調提請釋法符香港利益，否認「輸打贏要」。

黎智英被控串謀勾結外國等罪名，申請英國御用大律師Tim Owen來港替其辯護。（資料圖片）

全國人大常委譚耀宗表示對裁決感失望，重申若容許海外大律師參與國家安全相關案件絕不合適，外國亦不會這樣做。基本法委員會委員梁美芬稱，人大釋法權符《憲法》規定，不應以政治角度作揣測。

湯家驊：或要研究法律執業者需否修例

本身是資深大律師的行會成員湯家驊指，裁決屬意料之內，認為社會反應或過大，因案件最終審判權在於法官，聘海外律師亦不會對案情構成重大影響，惟本港法律界發展已相當成熟，是否需要外國律師協助值得商榷，或要研究需否修改《法律執業者條例》。

港澳辦發聲明，指黎智英須受依法追究和徹底清算，香港法院批准英國御用大律師代理案件有違《國安法》的立法精神和法理邏輯，又提到坊間批評值得高度重視。

英御用大狀Tim Owen（資料圖片）

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