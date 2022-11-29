



世界盃足球賽正在主辦國卡塔爾舉行得如火如荼，這場瘋摩全球球迷的賽事首次中東地區舉行，同時也是首次在冬季舉辦，皆因卡塔爾的夏天實在太高溫。可是，即使避過高溫的夏天，卻仍避不過由賽事衍生有關剝削外勞的嚴厲責難，而且繼續發酵至今未息。



批評者指卡塔爾多座宏偉體育館的背後，乃是充滿外勞的血汗，有些甚至把生命都犧牲掉。據一項統計，自2010年卡塔爾主辦奧運會，繼而再獲世界盃的主辦權以來，該國不停大興土木，直到2020年這十年間，已有6500名外勞因工死亡，實在令人咋舌。

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有去過海灣國家的旅客都知道，這些國家街頭滿是眾多的外勞，他們的數目可以比當地人口多出幾倍，並支撐起逾九成的勞動力。當外勞在烈日下辛勤工作之際，當地年輕力壯的阿拉伯人則懶洋洋地閒遊著，又或坐在餐廳呷著水煙，這是我身在該地區所獲得印象最深刻的街頭景象。



海灣的數百萬外勞工大多來自菲律賓、南亞和非洲等後發展中地區，也有來自羅馬尼亞等不太發達的巴爾幹國家，可說是集合了世上最窮困無助的勞工，其中有不少是原居地的農民工，他們付出高昂的中介費，來到富裕的海灣國家期望尋找更好的生活。



卡塔爾有「沙漠之國」的別稱，僅1.15萬平方公里的國土大範圍都是沙漠，卡塔爾人屬遊牧民族，其祖先沒有為後代留下甚麼宗教文化建築、歷史文物遺產。不過，由於後來發現高質量石油及液化天然氣儲備，卡塔爾在二戰後便從寂寞的波斯灣漁港，搖身一變成為人均GDP位居世界前列的富國，他們用錢買外勞，從甚麼都沒有的一片黃沙上，建起璀璨奪目的摩天大厦和首都城市，使人側目。



因為該國需求外勞殷切，遂如磁石般吸引來自貧窮國家的勞工前來打工。卡塔爾有今天的豪華氣派，可算是歸功於任勞任怨的移民工人。這些勞工礙於身份問題，他們無法捍衞自己的基本工作權益，也沒有討價還價的能力，經常受到嚴重的剝削。



其後卡塔爾及其他海灣國家還發展出卡法拉(kafala)制管理外勞的特有制度，這即由僱主擔任外籍勞工的「擔保人」，掌控移工簽證與合法身份的生殺大權，而不受在地勞動法規管轄，這早已引起勞工組織和其他國際組織包括聯合國的關注，促請卡國政府改革勞工制度。



在國際壓力下，卡塔爾雖取消了卡法拉制度這名稱，但其實只是名亡而實存，僱主依然故我，政府亦沒有進行甚麼具有意義的改革。就好像今次世界盃，卡塔爾政府耗資了2200億美元這天文數字來興建有關的基礎設施，可謂是史上沒有比它更豪氣，可是卻同時給發現有大量參與建設的外勞被迫長時間勞動，又缺乏工業安全，結果引致勞累致死或因意外殉職的人數竟達數千之多。



當全球50億觀眾為精彩的世界盃賽事呼喊時，大家又有否想過其背後的高昂人力成本，而且這可能是歷史上最致命的大型體育賽事。人們原本期望卡塔爾獲得世界盃主辦權後，國際足協(FIFA)能憑影響力推動主辦國重視勞工權益，不要把一場世界足球盛事建在勞工的血淚和人命上，令慶祝變成默哀。但最後國際足協還是沒有向卡塔爾施於任何具體的壓力，讓大家失望。



至於卡塔爾國王塔米姆．本．阿勒薩尼過去努力為國家打造開明進取的軟實力形象，亦可能因這場世界盃的勞權爭議，受到損毁，得不償失。不過，從另一角度看，一場史上最昂貴的世界盃揭開一頁海灣移民工最辛酸的歷史，引起全球關注，這未嘗不是一件具有積極意義之事。