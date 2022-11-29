皮膚長粉瘤？可大如雞蛋？中醫：濕熱肝鬱引起！這幾種食物要戒（附防復發湯水）

面上出現突起的暗粒，又無法自行消退，有機會是粉瘤。中醫師表示，粉瘤多因痰濕流注、濕熱或肝氣鬱結所致，而且多與先天因素遺傳有關，患者必須注意飲食，忌凍飲、煎炸、甜食及奶類製品，除了內服中藥外，可以具清熱燥濕、解毒等作用的中草本外敷，消腫散結。

註冊中醫師何慧欣（資料圖片）

註冊中醫師何慧欣解釋，粉瘤屬於皮膚良性腫瘤，即皮脂腺囊腫，因皮脂腺阻塞，皮脂聚積而成。粉瘤表面光滑，與表皮黏連但可移動，可小如米粒，亦有大如黃豆或雞蛋。粉瘤一般對身體無危害，但會影響外觀，多發性的皮脂腺囊腫，大多與基因和遺傳有關，全身皮膚均有機會發生，尤其以皮膚皮脂腺較多的部位，如下巴、耳後或腋窩等。

她指，粉瘤多因痰濕流注、濕熱或肝氣鬱結所致。粉瘤表面看上去像深層的痤瘡，如不受感染，一般不會紅腫及疼痛，但提醒切忌用手擠壓粉瘤。臨床上的單發性粉瘤，多要以手術去除。

可服清熱解毒中藥 配合外敷

她續說，粉瘤成因是由於脾虛及痰濕引起，而含糖量高的食品，亦會令油脂分泌加劇，影響粉瘤的大小及數量。為免令脾虛問題加劇，應避免吃甜食、凍飲、牛奶及奶類製品。同樣地，進食油份多及脂肪含量高的食品，亦會令皮脂腺分泌增多，加劇皮脂腺腫瘤的問題。

何慧欣表示，中醫治療粉瘤多從「痰」治，臨床上多使用健脾、去濕、化痰、散結的內服藥，從體質調理，祛除水濕代謝的廢物，並可加以配合中藥製成的外用藥，局部使用消腫散結，例如蛇床子可燥濕止癢，以及苦參及黃柏，可清熱燥濕、解毒，對於細菌及皮膚真菌有抑制作用。