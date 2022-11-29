推己及人，讓形象力終極提升生命素質！如何堅持做到？靠一條方程式！

經濟通「形象Up」這個專欄，每星期二更新新文章上線；2012年2月至今超過10年，每星期的稿件從未間斷從未斷稿。

有朋友問，這份堅持是怎樣做的呢？

我有一條自己的想法及程式，就是：

願力+選擇+被選擇+主動+能力+感恩心+報恩心+初心

願力，是因為自己過去由孩童讀書開始，多年來一直都是因為形象的小小獨特處而發揮及累積大大的助力，一步一腳印的變化，變得愈來愈令自己心中歡喜、提升自信及能力；深深感受到只要你大大提升形象力，禮儀力、表達及溝通力，會得到發掘自己及其他人更優秀的條件及方法，我自己就是受益者之一！本著推己及人的心願，明白要在工作以外多用文章分享！即使每天為企業作培訓課，或來參與私人上課的參與者，人數總是非常有限；但是，藉著經濟通的廣大平台的威力、讓我可以每星期在此發放專欄文章，發放及接收的對象可以是無限人次、無限時段、無限地域，隨時可以閱覽、重複閱覽及分享；我的用意是希望更加多人明白及提升個人質素，最終目的亦是希望提升生命素養。可能會覺得我不自量力，但本著孔子論語教導「己欲立而立人，己欲達而達人。」能做就做，做得多少是多少，能有多少人看到收到專欄訊息就是多少也好！這個也是寫本專欄的初心。

有願也要有行！在發了這個心願，就多嘗試多找機會，選擇認為可行的方法。有幸在2012年，我接觸了經濟通，也成功「被選擇」，因而有幸開立了「形象Up」專欄。當然，這個過程只是啟動，就好像做生意，創業不難，即使難，也難不過守業。所以，要堅持每星期寫下去，是需要自己更多的主動和能力，就是要每星期發掘相關題材，也希望是大家有興趣的、能對大家有幫助的題材。這個過程，是不斷輪迴不止的。

有朋友認為每星期交一篇稿其實都花頗多心力時間。我是這樣想：相對每日交稿的專欄專家們，他們才是很不容易！我覺得自己每星期交一篇已經是很有空間很舒服，所以也很感恩有這樣的氛圍，不用天天寫天天交稿，我還有時間可以處理日常事務工作，又可以有平台讓我多分享，更要多謝的是有些我見不到的閱讀朋友的支持！有時聽到不認識的陌生人說有看過我的專欄文章怎麼樣怎麼樣，心中還是有份莫名的喜悅及感動！也很感謝本欄國內簡體版本的文章，有幸經常佔在人氣榜首及榜內位置！也有不少留言交流！這一切，都是廣域網民的支持，雖然無形也無名，但就是心存感恩！

（圖片由作者提供）

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（圖片由作者提供）

有感恩，更想報恩！報恩於支持這專欄的、我見不到的、接觸不到的讀者朋友；報恩於因形象而自己得益，推己及人，努力用文字分享及鼓勵其他人，每個人都有自己的獨特性，做最好的自己，更要堅持做⋯⋯有一句話很貼切，人人都合用，就是 「非經一番寒徹骨，那得梅花撲鼻香！」

報恩，又因為疫情的突發侵襲而打亂了每個人的生活、身體、工作、家人見面及人際關係；於是，又發另一個願，就是要努力推己及人，因為自己是素食者已有十五年，也算有點明白素食可以對身體健康，修煉慈悲、對地球環境保護要「做點事」；就是因為「推己及人」這個信念，希望身邊有更加多的人接觸素食，將信念化為行動，就是每星期不停提供素煮意，希望大家有機會就煮下素，食下素，那怕每星期一餐，那麼一個人一個月可以有4餐素食而相對減少4餐肉食，十萬人就減少40萬餐的肉食量⋯⋯如此類推也是大家了不起的事！

其實做每一件事要堅持，不能單只是憑空想憑口說就能堅持到，都需要以上提出的好幾種因素組合而成。

（圖片由作者提供）

就好比我茹素15年，都是因為有以上這個生活態度方程式。如果單憑想食素或者只考慮好食不好食，可能已有很多動搖而堅持不了素食，也難有機會成就自己因為想試更多素煮意，試下試下而成就自己有兩個文字版的素煮意專欄及一個素煮意視頻，都是因為念念不忘，迴響在望，遇到有心人的邀請，實在非常感激！

日後大家仍然可以在我的FB或網上平台留意我的形象訊息、素煮意視頻的。

總結，感激經濟通上下同仁多年來的協力及包容！感激無界別讀者群的支持！

緣來緣去總有時，一期一會，珍惜當下！他朝或以另類形式再相逢！敬祝 大家繼續身心安康，活出自在，活得精彩！！！