睇戲優惠 | 5大戲院睇戲有平！港九新界都有份！星期一指定時間$30 / 戲票買1送1 /午夜場$35

當被問到放假有甚麼活動，不少人都會覆「食飯睇戲」。最近有不少外國電影值得一看，而港產片方面也不弱，很多香港製造的電影都十分賣座。如果大家想支持，當然要買飛入場。今次編輯為大家推介5大戲院優惠，當中包括買1送1、1張飛$35等，大家一齊看看有沒有適合自己的優惠吧！

睇戲優惠 │1. 嘉禾院線：逢星期一指定時間票價$30



$30真的可以買到一張飛？對，你沒有看錯！嘉禾院線全線10間戲院逢星期一，下午1時前2D場次戲票為$30，而下午1時後戲票為$40，不論是成人、學生及小童都一樣價錢。

嘉禾院線全線10間戲院星期一優惠(圖片來源: 嘉禾院線官網)

不過要留意的是，星期一嘉禾院線其他版本的2D票價有稍稍不同的（1PM前 ｜1PM或之後）：

IMAX場次：全日HK$80

D-BOX場次：HK$80｜HK$90

Home特色影院(嘉禾V WALK)：HK$40 ｜HK$50

Vivo尊尚影院(嘉禾MegaBox)：HK$80｜HK$90

Vivo尊尚影院(the sky)：HK$90｜HK$100

詳情：嘉禾院線



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