提升網店銷售額必備！5大理由製作「可購式影片」！不懂拍片？No Problem！

本欄常說網上購物已經從電子商貿（e-commerce）進化為影片商貿（video commerce），如果你想提升網店銷售額，真的需要好好了解這個新趨勢。所謂的「影片商貿」，就是以影片為主導來帶動網店的銷售，當中最常用的影片類別是「可購式影片」（shoppable video）。常說「心動不如行動」，不過筆者也明白如果完全不懂拍片的話，是真的會不敢開始的（因為筆者本身也一樣）。因此「電商教室」這一課講解的是拍攝「可購式影片」的理由，希望能給你一點信心。

拍攝前，你首先需要知道的是：

甚麼是「可購式影片」？

「可購式影片」的主要用途是宣傳商品，商戶在影片中標註商品，顧客觀看時只要按鍵就能購買並且付款，不用轉到另一個網站，甚至不用暫停播放影片。過去未有「可購式影片」的年代，商戶要用影片宣傳商品，就要上載到社交網站或影片串流網站，顧客如果看中裏面的商品，就必須自行轉到商戶的網站去購買，過程中有甚麼廣告、新帖文、新影片發布通知之類分散顧客的注意力，令他們忘記要購物，商戶是控制不到的。從顧客認識商品到購買的過程中，可能會出現無數個程咬金，「可購式影片」就是將這個過程縮短，減少程咬金的數量，從而提升網店銷售額。

（圖片由作者提供）

現在進入正題，筆者為你羅列了拍攝「可購式影片」的五大理由：

1. 使購物體驗更為豐富

從前顧客觀看影片就真的只能「看」，看了再去購物是另一回事。「可購式影片」為宣傳商品的影片加入互動元素，顧客看影片時有鍵可按，感覺自己有份控制購物體驗，這就是所謂的參與度（engagement）。此外，顧客研究商品時也多了一個渠道，從前只得靜態的相片和文字，現在則可以觀察商品的動態。始終與靜態的照片相比，動態的影像還是比較容易吸引人的，例如服裝由模特兒在影片中示範，一定比硬照來得搶眼。

2. 影片直接連結到商品

根據Google的謂查，購物前會搜尋相關影片的網民多於一半，而當初商戶在影片中標註商品，也是因為顧客這種傾向。商戶借助這種「可購式影片」，將整個購物過程濃縮，顧客認識商品、了解商品、將商品放入購物車，到付款，甚至是收藏留待之後觀看、分享，都集中在一條影片中，減少從認識商品到真正購物過程中流失的顧客，也就是簡化所謂的「銷售漏斗」（sales funnel），有助於提升網店銷售額。

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3. 提高轉化率（conversion rate）

轉化率是交易次數與顧客進入網店人次的比例，換句話說，就是進入網店後真正購物的顧客有幾多，在商戶而言，這個比例當然越高越好。根據影片製作公司Wyzowl的調查，表示影片有助增加網店人流的營銷人員達87%，而表示影片有助直接增加銷售額的營銷人員則有81%，因此「可購式影片」的威力真的不容忽視。

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4. 提供準確的數據作分析之用

花心機拍攝影片，相信你也想知道成績如何吧。如果你只有在社交平台或影片串流平台上載影片或直播，看過影片而去購物的顧客有幾多，你是無從得知的。反觀如果你在掌舖的網店上載影片的話，應用程式會將各項數據清晰展示，例如觀看人數、商品點擊率、聊天室的互動情況、觀看直播和重播的人數，甚至是使用流動裝置和電腦觀看影片的人數，你都能一一掌握。如此一來，你就能了解顧客的口味，從而調整影片製作和商品種類。

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5. 製作容易

時至今日，「拍片」、「剪片」這些詞語仍然給人很專門的感覺，令不少門外漢望而生畏。根據上文提到的Wyzowl調查，表示因為無時間而不用影片的營銷人員有23%，表示原因是創作影片時無從入手的則佔16%，而這兩項原因佔的比數都高於其他原因。有見及此，掌舖將整個拍攝「可購式影片」的過程簡化，變身成為全港唯一能開網店、拍片、管理網店的一站式應用程式。商戶只要進入「影片」標籤就能使用各項影片功能，而影片都設定為直向，單手拿著手機就能拍攝，十分方便。

（圖片由作者提供）

「可購式影片」在商戶和顧客而言都有不少好處：顧客能更深入了解商品，觀看影片時有互動的感覺更開心，而觀看影片到購物的過程簡化了也方便了；商戶能提高網站的人流、顧客逗留的時間和轉化率，這些成績更是以顯淺易明的數字表達，當然最重要的是能提升網店銷售額。今日拍攝「可購式影片」已經變得相當簡單，快快拿起手機充當攝影師吧。

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What are shoppable videos？

Why shoppable videos (https://www.envato.com/blog/shoppable-video-ecommerce/)

1. Richer Shopping Experience

- Interaction

2. Direct Link to the Product

3. Higher Conversion Rate

- 87% of marketers say video has helped them increase traffic.

(https://www.wyzowl.com/video-marketing-statistics)

- 81% of marketers say video has helped them directly increase sales.

(https://www.wyzowl.com/video-marketing-statistics)

4. Accurate Data-Driven Insights

5. Easy to produce

- 23% of non-video marketers don’t use video for marketing as they lack time.

(https://www.wyzowl.com/video-marketing-statistics)

- Boutir’s video feature