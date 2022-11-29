Elon Musk搞砸Twitter？硬推「Extremely Hardcore」引爆員工離職潮！連Apple都cut廣告？4準則判斷你的老闆是否值得跟隨

Twitter爆發離職潮後，風波至今未定，連同早前發生的「藍剔認證」付費機制、恢復特朗普賬號、大規模裁員等事件，導致多家廣告商暫停在Twitter投放付費廣告！與此同時，Twitter新掌舵人馬斯克（Elon Musk）日前在平台貼文，表示Apple幾乎全面停止在Twitter刊登廣告，質疑其做法是不滿他在美國推動言論自由。面對外憂內患，相信Elon Musk實在頭痛不已，「外憂」無疑是難以控制或處理，或者可以先解除「內患」？只是為何Elon Musk如此不得人心，令員工大量流失？

（圖源：Twitter截圖）

事源Elon Musk今年10月27日入主Twitter後，即於11月4日宣布開始裁員，當時有當地傳媒稱，被裁員的人數或多達一半！其後Elon Musk以共同努力建立Twitter 2.0為由，要求餘下的員工必須服從「Extremely Hardcore」工作模式，即在長工時、高強度的環境下工作，否則將會被遣散，屆時可獲發3個月工資的遣散費，結果便傳出有超過7成的Twitter員工傾向選擇離職！外界指，Elon Musk的強硬態度，加上工作文化的改變，正是造成Twitter員工情願選擇離職的主因！

Elon Musk這個老闆值不值得跟隨？單看一點未必能馬上判斷！但如果你發現一個老闆有齊以下4個特質，幾乎可以馬上決定「走人」，不要再為他賣命！

即睇不值得跟隨的老闆4大特質！

【Twitter離職潮】1. 只強調結果而不提供指導

人在職場，每天努力工作，為的就是做出預期甚至超出預期的「工作成果」，這是很自然的事。偏偏有些老闆就真的只強調結果，把員工當「全自動機器」般使用，既不提供必要的指導和支援，也不看過程；有些老闆甚至不願意了解員工的辛勞付出，卻不斷要求員工做得更多更好……

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【Twitter離職潮】2. 不放權

這是另一個極端。有些老闆偏偏控制欲極強，總是事無鉅細地提供意見甚至插手工作，務求能隨時掌握公司裏每一項工作的流程和細節。這些人通常習慣了忙碌的充實感，沒有一刻能停下來，是典型的工作狂，偏偏因為不願意放權給員工，以致員工得不到必要和充分的訓練，最終不但培訓不了人才，更會令整間公司的工作效率愈來愈低。

（《Oh! My Boss!戀愛放別冊》劇照）

【Twitter離職潮】3. 吹毛求疵

能夠成為老闆的人，或多或少都會有些完美主義，但過份追求完美，只會變成一個吹毛求疵的討厭鬼！這些老闆通常都有自己的一套做事方法，也認為這一套做事方法是最好的，在這個前提下，他們總希望員工能夠掌握到他的思考脈絡、做事習慣，甚至能夠在他隨時過問工作進度時給出執行計畫和內容，否則便會在雞蛋裏挑骨頭，不斷打擊員工的信心，就是想讓他們照其意思去做。一旦陷入這個困局，除了「開除老闆」之外，似乎別無其他解決辦法。

【Twitter離職潮】4. 從來不談員工回報

最後一種特質是「從來不談員工回報」。職場本來就是一個「交換利益」的地方：老闆靠員工賺錢，員工用勞力換錢。偏偏有些老闆總愛「人才當奴才」，以為一份薪酬就可以換來一個人為其賣命，甚至打著「能者多勞」的旗號，給予員工「努力工作就能升職加薪」的假象，實質對員工毫不關心，不在乎也不願意聆聽他們的心聲，不肯挖掘也不願投資培養他們的潛能……這樣的老闆，不要也吧！

（《Oh! My Boss!戀愛放別冊》劇照）

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