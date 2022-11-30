冷鋒殺到氣溫急降 醫生指流感求診升3成

【晴報專訊】冷鋒襲港，天文台指，今日溫度「接近直綫下降」，料由昨日最高30度，急降至今晚15度。明日和後日市區料降至13度，新界等地更低見11度。

近日日間氣溫近30度，冷鋒南下，今明氣溫顯著下降。

天氣凍亦影響健康，長者安居協會指9月起因流感症狀求助者，每月遞增10%，本月有1,500人按平安鐘。多名家庭醫生指，流感有重臨勢頭，患者較去年同期多3成，不少求醫個案屬殺傷力較強的甲型流感H3N2；小童染鼻病毒及腺病毒個案亦趨升。

一道冷鋒將在今早抵達廣東沿岸，隨北風增強，本港氣溫顯著下降。相關強烈東北季候風將在未來2、3日吹襲，日間相當清涼。天文台助理台長陳栢緯指，昨日市區氣溫有28度，新界更達30度高溫，惟今日起氣溫會急劇變化，「接近直綫下降」，由昨晚的24度降至今晚約15度。明日和後日市區料進一步降至13度，新界會再低幾度，且因多雲及風勢較大，體感會「相當清涼」。

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明深夜新界最低11度

按自動分區天氣預報，本周四（12月1日）深夜是「最凍時刻」，打鼓嶺、上水、石崗及流浮山料低見11度。陳預料季候風本周末趨緩和，氣溫將回升至約20度。惟9天天氣預報指，另一股季候風補充下周再襲港，早上會再轉涼，最低氣溫介乎17至18度。

天文台與長者安居協會提醒市民，氣溫顯著下降，長者和慢性病患者注意保暖。

長者安居協會行政總裁王虹虹指，一線通平安鐘自9月起，因流感症狀求助個案惡化，每月遞增10%，本月有1,500人按平安鐘。她指，月均有3,000人須緊急送院，因未來數日氣溫非太凍，料求助和查詢僅微增。她續指，過去天冷送院者，最多涉痛症、氣促及跌倒，提醒長者勿穿太多及太厚衣物，免影響血液循環及增跌倒風險。

對今冬會否持續寒冷，陳栢緯指全球暖化下，本港9至11月平均溫度是「最暖1年」，料寒冷天氣日數較正常偏少，12度以下日數或少於9至17日。惟暖冬不等同「不會凍」，因冷空氣不時由西伯利亞吹至，令氣溫驟降。

H3N2求診者增 殺傷力更強

家庭醫生林永和指，流感事隔3年重現，不少患者染甲型流感H3N2，出現高燒，憂轉冷後病毒活躍，情況會惡化。另不乏兒童感染鼻病毒及腺病毒，「1日最少睇10個症，較去年同期多30%。」家庭醫生陸偉亮指，近年市民少了打流感針，同時因抗疫疲勞未戴好口罩，致感染流感風險上升，上周求診者已增，「前年和去年是12月底才有流感個案求診，最近患者已按年多30%，不少是小童。」

家庭醫生關嘉美亦指出，近日求診者中，不少人有呼吸道症狀，「多了人頭痛、喉痛或流鼻水而求醫，因新冠快測陰性，相信屬流感或傷風感冒，未來1周轉冷，料個案續升。」

入冬常現低溫症 天冷中風心臟病風險增

氣溫急降，易誘發多種疾病。林永和醫生指，入冬最常出現低溫症，溫差大亦易「着錯衫」，增加染傷風感冒機會。另天冷使血壓上升，中風及心臟病風險亦會增加；濕疹患者及長者，皮膚亦易乾易癢。陸偉亮醫生亦指，低溫會令血液更凝固，有三高者威脅尤其大，而哮喘患者易因吸入冷空氣，刺激氣管發作。而病毒在低溫更活躍，腎病等免疫力低者感染風險趨增。

註冊中醫師陳俊傑稱，曾染新冠者，氣管狀態更差，更易咳嗽及流鼻水；老人風濕骨痛發作更密，要多拉筋。他指，中醫視寒冷為「陰」，以「陽」抵銷效果最佳，建議感到寒冷時，最少開半小時暖風機「暖身」。

有中醫指，曾染新冠老人風濕骨痛發作更密，宜多拉筋。

衞生防護中心補充，長者皮下脂肪較少，體溫調節機能及新陳代謝較差，不少人因行動不便，恐更難靠自身產生熱能。