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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

30/11/2022

簡約公屋選址屯門元朗上水4地 最快2024年落成

#簡約公屋
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　　【晴報專訊】政府提出未來5年建3萬伙簡約公屋，首批單位選址屯門、元朗及上水，涉4幅用地，以新界區300呎的傳統新公屋9折釐定租金，月租約1,580元，最快2024年落成。房屋局指輪候公屋時間較長或正面對逼切居住困難者，將獲優先編配，最長居住期可至獲編配傳統公屋，或用地需交還發展，以較先者為準。

 

其中一個簡約公屋選址，在輕鐵青松站旁一幅土地。

 

　　房屋局向立法會提交文件指，初步確定4幅可發展作簡約公屋用地，其中屯門2幅用地鄰近建生邨、菁田邨，1幅位於上水蓮塘尾、粉嶺高球場旁，以及1幅在元朗攸壆路；並正物色市區其他用地，提供樓層及單位較多的簡約公屋，但需額外打樁、機電裝配及裝設升降機，料工期較長。

 

市區300呎單位租$2390 新界$1580

 

　　租金方面，早前公布為同區傳統新公屋的9折，月租為570元至2650元。文件補充，以300呎簡約公屋單位為例，市區及新界區分別約2,390元及1,580元。申請者須申報入息及資產，房屋署亦會不定期抽查租戶。

 

　　房委會將主動發信邀請合資格人士，交由有經驗的機構編配，包括考慮輪候時間及居住困難，輪候愈長或正面臨逼切居住困難人士，可獲優先編配。政府將邀請具足夠規模、管理能力及經驗機構投標營運，除負責日常維修保養、管理等，亦要處理租務事宜、提供轉介服務、社會服務等。

 

　　在扣除建築期後，用地普遍有約5年期，入住人士最長可居住至獲編配傳統公屋，或直至用地需交還作長遠發展，以較先者為準。

 

整個項目開支約321億

 

　　政府將於明年首季向立法會申請一筆過撥款，以趕及明年開展設計及建造工程，設計及建築工程估算為約267.9億元、基建費約6億元，連同增聘人手及營運的47億元，整個項目開支約321億元。

 

　　立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為，相關選址地理位置偏遠，或影響入住意慾，建議當局提供對外交通接駁。

 

轉載自: 晴報

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