舉家郊遊避談回流香港 蔡少芬獨闖馬鞍山小店搵食

【晴報專訊】去年舉家移居上海的蔡少芬（Ada）早前回港，並跟丈夫張晉及三名子女到大嶼山郊遊；加上今年六月，Ada本身居住的上海豪宅在網上放租，有指她趁上海解封後，已舉家回流香港。日前，網上瘋傳Ada獨自到馬鞍山街坊小店開餐的照片，表現貼地，而Ada經理人昨日回應本報時，避談回流之說：「呢啲嘢Ada唔回應喇。」

49歲的蔡少芬近年專注在內地發展，不但接拍多個內地真人騷，並與陳法蓉、朱茵及洪欣組成「港普F4」，贏得內地觀眾歡心；為了兼顧家庭及工作，Ada去年舉家移居上海，更大讚當地生活「好得沒得再好了」。不過，她上周五在微博分享與老公張晉、大女楚兒、二女信兒及細仔樂兒等到大嶼山郊遊的照片，一家五口行山、行沙灘及公園，親親大自然，她留言說：「其實開心好簡單，最緊要好玩！」網上即傳出他們早已回流香港。

玩手機歎港式茶餐

Ada日前更在街坊食店被網民野生捕獲，照片中，她身處裝修簡約的平民小店獨坐一角，邊歎茶餐邊玩手機。束馬尾、素顏的Ada一身街坊裝，表現親民，枱上則放了一碗麵、方包及熱飲。據知該餐廳位於馬鞍山某公共屋邨街市內，主打泰國美食，最馳名的菜式是海南雞飯，店舖的午餐及下午茶餐只需數十元便有交易。有指Ada的兩名愛女曾就讀小店附近的國際學校，估計Ada早已是小店熟客。不少網民見到這位《甄嬛傳》王后在港歎平民小店大感驚訝，紛紛留言「咁貼地食茶記」、「蔡少芬真識食」等。

Ada到屋邨街市小店享受me time，非常貼地。(網上圖片)

經理人︰有新工作會公布

其實，去年移居上海的Ada，居於上海市中心地段的豪華屋苑翠湖天地御苑，一家住在約3,500呎的複式單位，有四房兩廳，非常闊落，據知單位連車位月租93,000元人民幣。Ada非常滿意上海生活，今年初上海疫情爆發前，她曾在綜藝節目大讚當地生活夠方便。不過，今年六月有內地地產經紀將該豪宅單位放租，並以「蔡少芬剛搬走可直接入住」作招徠，不少網民對她舉家回流香港大感意外。昨日Ada經理人若蘭回覆本報，對於Ada是否回流香港，她說：「呢啲嘢Ada唔回應啦。（佢去咗馬鞍山歎茶記？）無乜特別，都唔回應。（嚟緊工作動向？）有新工作自然會公布。」

Ada難得享受大自然，忍不住嘟嘴賣萌。（微博圖片）

張晉睇實囝囝忘形盪鞦韆。（微博圖片）

Ada與張晉一家五口不時在網上曬幸福。（資料圖片）

Ada一家在上海居住的豪宅曝光，客廳大得誇張。（微博圖片）