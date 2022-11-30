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30/11/2022

大通脹即將來臨，如何自保

#樓市 #買樓 #自住樓 #通脹
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友問我，香港會不會出現通脹，他認為唔會，現在港幣咁強，入口貨品大幅降價，如果去日本，台灣等玩簡直好似大爺，香港真係福地。

 

　　我話香港一定會出現通脹，而且不是小通脹，將會是大通脹。現在港幣強勁，只不過是跟美元掛勾，如果脫勾，港幣就會急跌，通脹急升，但脫勾的機會率不大，但美元不能永遠都咁強勁，當美元回軟，息口回落，港幣亦會回落，通脹就會急升，大家要有心理準備，所以，千祈唔好在沒有逼切性的情況將貴重資產賣走，當通脹急升，那些賣走自住單位的人就知道甚麼是別時容易見時難，要買返的確是不容易。

 

（資料圖片）

 

　　有大師話，現在最好賣樓做定存，穩穩陣陣收4-5%利息，現在當然是理想，但一年之後，情況可能有變，美國可能會減息，美元下跌，港幣轉弱，入口貨品價格急升，4-5%利息可能抵不住通脹上升，由於通脹上升，又少了人買樓收租，租金亦會急升，賣了自住單位而租樓的人就會發覺租金的升幅驚人，再買返樓亦不是咁容易，因為租金上升亦令到樓價上升。賣樓做了定存的人喊都無謂，所以，千祈唔好為了眼前小利而賣了自住單位。

 

　　樓價雖然下跌，但成交量愈來愈少，其實，這算是一個好消息，代表大多數業主了解實況，不會貿貿然賣了自住樓去做定存，但成交量低無可低的時候，樓市就會作出急速反彈，不少人在這一來一回就失去了自己辛苦多年買回來的自住單位，到時候，對住本存摺真係喊都無謂。

 

 

 

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