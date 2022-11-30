經濟強國不是足球強國？

姊妹們，4年一度的世界盃正進行得如火如荼，兩場分組賽後已篤定晉級的隊伍，除了上屆衛冕冠軍法國之外，就是足球王國巴西，以及2016年歐國盃冠軍，兼有歐洲球王C朗拿度領軍的葡萄牙。

至於其他足球強國，包括英格蘭、阿根廷、德國、西班牙、比利時等等，仍然要在最後一場分組賽事爭取勝利，或至少不輸波，才可晉級淘汰賽階段。截稿前知悉，英格蘭在最後一場分組賽，以三比零擊敗威爾斯，成功晉身十六強。

提到足球強國，我翻查最新的世界排名，原來現在的排名是巴西、比利時、阿根廷、法國、英格蘭、意大利、西班牙、荷蘭、葡萄牙和丹麥。曾獲世界盃冠軍，也公認是足球強國的德國，這幾年的水準下滑，排名跌出十大，現在是排11位。

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現在的十大足球強國中，有8個是歐洲國家，其餘兩個是南美洲國家，即是說，當今的世界球壇，主要是由歐洲和南美洲壟斷。但有趣的是，這些足球強國，基本上都不是經濟強國。

勉強來說，歐洲國家之中，只有英國、法國和意大利的經濟實力較強，其餘都只是歐洲小國，又或者經濟疲弱的國家，例如西班牙和葡萄牙等等。至於南美兩國，巴西和阿根廷都是南美洲的發展中國家而已。

我老公告訴我，如果論國內聯賽的實力，世界上的足球強國應該是西班牙和英格蘭，其次是德國、意大利和法國等等，因為這幾個歐洲國家的著名球隊，例如皇家馬德里、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門，以及祖雲達斯等等，都不惜以天文數字的價錢，羅致別國的球星或有潛質的球員，以打造自己成為超級球隊。

剛才提到的世界十大足球強國中（以世界排名計），包括巴西和阿根廷等等，都「盛產」天才球員，現今的球王美斯就是阿根廷人，因此，這些國家的出色球員，往往成為上述球隊的主要羅致對象。當然，近年也有不少非洲國家，甚至亞洲國家的球員受到青睞。

另外，目前世界最大的兩個經濟體美國和中國，在足球方面的排名，只是16和79。美國今屆表現不俗，截稿前知道可以晉身十六強，但是否在16強止步，大家要拭目以待了。

但中國的足球水準歷來都受到非議，以全球人口大國來計，只能排世界79，連很多非洲或亞洲國家都不如，實在說不過去，尤其是其他體育項目早已攀上世界前列，唯獨足球是徘徊不前！

另一方面，全世界人口最多的國家，除了中國之外，還有印度，但她也沒份踢世界盃，種種現象都似乎引證了，足球踢得好不好，與人口和金錢多少無關。

但作為中國人，我也真心希望，中國的足球水平能夠盡快提升，實現習主席的夢想（聽說習近平是個足球迷），即是中國隊能打進世界盃決賽周（已經實現，因為中國隊曾於2002年打入世界盃決賽周，但也是分組賽出局）；舉辦一次世界盃，以及奪得一屆世界盃冠軍。

以中國的經濟實力，要舉辦一屆世界盃，應該是遲早的事，但要獲得世界盃冠軍，相信可見的將來都不容易實現呢！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au