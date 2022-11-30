  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場女王
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

30/11/2022

升職加辛，其實係搵笨？年輕人唔願升職加薪仲有一個原因！打工仔要識打「身價波」！

#加薪 #散工 #職場小貼士 #Son姐 #躺平 #升值 #增值 #申請公屋 #職場 #拒絕升職 #加人工 #升職 #身價 #三贏 #升職加辛
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　想當年，人望高處是職場中人的奮鬥原動力，目的當然是為了升職加薪。過年過節家家戶戶都蒸糕，就是為了寓意家人朋友步步高升。時代真的不同了，當日打工仔趨之若鶩的升職加薪，今日竟然成為了一些打工仔的催命符！

 

　　以前，辭職是下屬和老闆上司談判要升職的籌碼。今日，辭職是拒絕不要被告升職的籌碼。所以做老闆上司的不能一成不變，工作的意義和價值，和當年的大相逕庭。拒絕升職有一個很現實的原因，就是升職之後責任大了工作要兼顧的亦多了，但加薪幅度和付出的並不相稱。沒有人會喜歡被搵笨的感覺的，對嗎？

 

　　講起這個現象，有老闆上司大吐苦水，認為現今的員工沒有奮鬥心上進心，冇大志。Well……我就話兩睇啦！按道理工作表現得到認同讚賞，有職升不可能不高興。但升職不是升Title，升了Title，但工作範疇沒有更上層樓的話，所謂升職，不要也罷！還有一個近年常見的拒絕升職，甚至加人工都不能的原因，是為了不能超越申請公屋收入的上限。為了公屋，直情放棄做長工，寧願一直做散工的年青人，近年愈來愈多。值得不值得，每個人都有自己的計算，自己的人生自己決定，只要不後悔就好。

 

　　又到SON姐醒大家的時候：『先升值後升職』，作為上司的能夠幫助下屬升值，絕對是三贏的局面，下屬上司公司都是贏家。做上司最大忌就是忌才，下屬升值的同時，其實亦為自己增值，手下猛將如雲肯定水漲船高齊齊升。至於員工，升不升職不緊要，緊要的是有沒有升值！蹉跎歲月日復一日不斷重複，手板眼見功夫，任誰都做得來的工作，沒有價值可言。工作中創造出自己的價值，那價值，叫身價！

 

　　講多無謂，最緊要爭取把握機會，打返場精彩的身價波！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多職場女王文章

你可能感興趣

#加薪 #散工 #職場小貼士 #Son姐 #躺平 #升值 #增值 #申請公屋 #職場 #拒絕升職 #加人工 #升職 #身價 #三贏 #升職加辛

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk