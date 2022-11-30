全球防疫措施鬆綁，線下零售漸恢復，品牌想打開海外市場？掌握正確思路３大要點！

隨著全球經貿格局的變化和自身實力的提升，香港企業看準機遇，紛紛制定符合自身發展的海外戰略，投身到香港市場以外的大海中。

今年，隨著全球防疫措施鬆綁，線下零售開始恢復，過去的線上高速增長的銷售額開始難以為繼。在增速放緩、競爭加劇的變局下，向海外拓展的企業如何轉變思路，重新穩站風口，揚帆遠航？

1 .轉變思維，提升競爭力

（圖片由作者提供）



跨境營銷和跨境物流成為發展海外市場企業們最大的兩項支出，流量成本和履約成本。而疫情以來的幾年裡，這兩大成本都上漲了數倍。

在行業紅利消散的今天，出海企業要學會提升競爭力，才能做大做強。在這裡有三個競爭力：銷售競爭力、品牌競爭力、運營競爭力，在這三個競爭力之間，不是平行的關係，而是隨著投入、執行難度和回報周期都逐級遞增的。

第一層是，銷售競爭力，核心是企業的思維，要從流量導向轉變為用戶導向，要學會通過挖掘用戶需求，從而降低獲客成本，進而實現銷售增長的目的。

第二層是，品牌競爭力，也就是提高複購率，需要在銷售持續增長的基礎上，開始在成本、質量、差異化賣點三大要素上，去提升自己的能力。

第三層是，運營競爭力，這是比較難，但也是應該堅持提升的能力，需要賣家有數字化思維，通過數字化布局，來實現精準決策、運營提效，最終達成可持續的長期增長。

其實「三大競爭力」的背後，對應著不同發展階段的企業的需求。因為大家都是要先做銷量，然後才是做品牌，最後是做一個百年公司，這也是公司發展的必經規律。

2. 精準產品定位，明確本土特性

海外消費群體跟香港客戶有著天然的差異，品牌需要洞察海外消費者心理需求，重視品牌本土化，打造自有 IP，提升品牌溢價空間。選準市場和客戶群體是很重要的一環。

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產品的第一要務是能夠滿足消費者的需求，解決客戶的痛點，在此基礎上如能給客戶帶來意外驚喜，這就形成了自己產品的特性，必然贏得消費者的青睞。產品的特性要根據海外市場的消費群體做相應的調整，想獲得客戶認可，便要直擊客戶的內心。

選對市場，匹配產品，優化特性，打造好品牌IP，出海航船就找對了風向，才不會在汪洋大海中迷失。



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3.迅速反應，制定和調整策略

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中國企業的海外之路大致經歷了三個階段：對外貿易、互聯網出海和全球品牌。風雲變幻的國際經濟形勢和不斷迭代的信息技術，考驗著出海商家的眼力及反應速度，需要企業以全球化視野看待發展，因地制宜洞察消費者的痛點，基於顧客的消費特點及習慣快速制定和調整策略。

托夫勒預言：未來的生產者，是製造體驗的人。體驗營銷代表了未來營銷的發展趨勢，領克快速切中了時代的脈搏。

所謂時勢造英雄，出海企業既要洞察海外客戶核心需求，更要順應時勢。

2011年安克創新在消費電子配件領域初創，由於早布局、早進場，幾乎吃盡了電商崛起——亞馬遜、eBay全球擴張的紅利，成功躋身一線出海品牌。完成了全球線上渠道的跑馬圈地和品牌建設這一階段目標後，安克一改對線下市場和產品研發的投入的克制。

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2016到2018年，從產品到品牌，從單一產品向消費電子品牌的蛻變和升級，安克每年的研發投入不斷暴漲。僅2021年研發投入就超過7.78億，研發人員占比始終保持在50%以上。

於是才有了後來融資－上市一整套動作行雲流水，盡顯王者風範的安克創新。安克的快速進場，再重研發，也是快速找準各自的節奏，迅速調整船舵超越別人的最好例證。

隨著跨境電商行業紅利的消散，出海企業之間的競爭已經從流量之爭，直接加速到了效率之爭。在未來，誰的營銷效率、運營效率、生產效率更高，誰就有希望把當前的危機變成轉機。每個出海企業都要立足自己的優勢和市場特點，快速明確產品定位和調性，適時調整出最佳的出海姿勢，才能在危機和機遇並存的時代，把品牌變成企業最深的護城河。



