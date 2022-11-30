30/11/2022
搭巴士優惠｜中銀BoC Pay推「乘車碼」！即日起搭滿10元減3元＋5倍積分回贈！ 九巴、龍運都用得！（附啟用教學）
Yan Law
Yan Law
「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」
Senior Editor
為迎合電子支付大趨勢，中銀香港BoC Pay日前（11月27日）推出「乘車碼」掃碼付款功能，並率先於九巴及龍運巴士電子支付系統「e度嘟」使用，覆蓋全線超過4,000輛巴士、逾400條巴士線！即日起至12月31日，只要使用BoC Pay搭巴士滿10元，即可享3元車資減免！另額外可享5倍積分回贈！即睇詳情！
由中銀香港BoC Pay推出的全新「乘車碼」的使用方式很簡單，毋須輸入密碼，即可直接在收費器上方鏡頭掃瞄乘車碼繳付車費。即日起至2022年12月31日，憑BoC Pay「乘車碼」繳付九巴及龍運巴士車費，可享以下優惠：
優惠1：繳付單程車費滿$10，即享$3折扣；每位客戶最多可享優惠20次，名額共10萬個
優惠2：繳付車費可享額外5倍積分；每位客戶最多可享5,000分
【中銀BoC Pay「乘車碼」】即睇啟用教學！
第一步：於BoC Pay按「乘車碼」。
第二步：選擇默認付款賬戶，並同意相關條款及細則。
第三步：輸入支付密碼及一次性認證碼。
第四步：啟用成功。
註：須綁定中銀銀聯信用卡才可啟用「乘車碼」並繳付車費。
中銀BoC Pay（按此下載）
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