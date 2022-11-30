狗奴注意！海洋公園免費開放「毛孩」入場玩！帶「主子」搭海洋列車、探海象！聖誕＋農曆新年無限次入園（附購票連結）

狗奴注意！海洋公園最近推出全新寵物友好計畫，只要持有「無限FUN入場證」，即日起可於指定日子帶狗狗免費入園玩！除了可以漫遊海濱樂園、老大街，更可乘搭海洋列車到高峰樂園，拜訪兩隻長約3.6米、重逾1噸的太平洋海象！聖誕節及農曆新年都可以無限次入園！

（截圖自海洋公園官網）

提提大家，參加活動的狗狗必須由12歲或以上人士攜帶，而每個會員只可攜帶一隻狗狗。 此外，所有參加者均須於海洋公園入口處出示參加活動的狗隻之疫苗注射卡副本或照片；所有狗隻必須配有植入式晶片，並必須於整個活動期間繫上狗帶。

睇埋寵物廁所位置！

（截圖自海洋公園官網）



（截圖自海洋公園官網）

「無限FUN入場證」: 與愛犬一同入園！

日期：2022年11月至2023年3月底逢星期一至四（指定日子）

時間：10am-6pm

地點：海洋公園海濱樂園（夢幻水都、食尚水都、老大街）及高峰樂園（熱帶雨林天地、動感天地、冰極天地［只限於北極之旅G/F］）

費用：活動只限「無限FUN入場證」持有人，票價為：成人$598／學生$508／小童$419（按此購票）