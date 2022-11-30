從星盤角度睇全球首富馬斯克！要求高、全情投入！「工作狂老細」都擁有這3大特徵！

最近科技巨企紛紛出現大規模裁員，而全球首富馬斯克（Elon Musk）這邊廂收購Twitter，那邊廂又立即裁員，甚至揚言Twitter 明年有破產危機。這位首富常常語出驚人，做事又讓人「估佢唔到」，如果認為這家公司會破產，為何又要收購？還是「出口術」叫員工們打醒十二分精神，表現不佳的話不單會被炒，還會導致公司破產？

新人事新作風，這位狂人一上場就對員工說明，要不準備在「高強度下工作」，要不就「離職走人」，得兩條路你揀。現在世界的職場潮流是「安靜辭職」，即是不會拼命工作，反而更重視工作與生活的平衡。而Elon Musk剛好相反，不單宣布結束Twitter的「在家工作」政策，更要求員工「長時間工作」、「拼命」、「高強度」，要有「卓越表現」才可以留下，即是工作表現剛剛合格、平庸者、追求生活平衡的人，請速速離去。

這個富豪老闆，星盤上有哪些「工作狂老細」的特徵？

雖然沒有他的出生時間，但是從他的行星與星座，都能夠看得出他的狂人特質。

月亮處女——工作狂人辦

月亮星座是一個人的日常生活習慣、每天都要做的事情，以及日常滿足感的來源。月亮在處女座，就是天天都要工作，追求效益要效率，要在工作中才能找到滿足感，因為處女座要做一些「有用」、「實際」的事情，「玩樂」和「消閒」並不在處女座的字典中。

而處女座的「高要求」也是人所皆知，月亮是情感的滋養，也是一種與生俱來的「本能」。所以對Elon Musk來說，「追求卓越」是基本、理所當然，不是甚麼奇怪的東西，做到「最好」才能滿足到他。

他入主Twitter不久，就上載了一張他跟工程師們的合照，出帖時間是周六凌晨，表示他們剛剛完成一項工作。可見這位老闆，不只是要求員工加班，他自己本來就比你工作得更瘋狂。

（網上圖片）

太陽巨蟹——全情投入

Elon Musk 的太陽星座在巨蟹，太陽可以代表一個的成功之處、領導才能。巨蟹座是開創型星座，也是代表情感的水象星座。所以Elon Musk具有開創的能力，總是做一些嶄新的東西，而且是全情投入，巨蟹甚至可以把公司當作是自己的家。如果他的員工，真正滿足到他「月亮處女」的高要求，作為巨蟹座，他也會視你為家人，不過「門檻」相當高吧。

而他更為明顯的巨蟹特質，就是他對媽媽的尊崇。有次他在Twitter說自己「可能會神秘死亡」，他媽媽回說「這可不好玩」（衰仔，唔好亂講），Elon Musk 隨即道歉。這位高傲的狂人，在媽媽面前，頓時變了乖孩子。

木星天蠍——從危機中獲巨富

在星盤當中，木星象徵財富、幸運、發展，而Elon Musk的木星在天蠍，也就是他必須要經歷各式各樣的危機，從不停的失敗中嘗試、重生，才能獲得巨富。這從他的創業歷程中完全展現出來，Tesla的電動車、Space X的上火星，以至入股了「明年就會破產」的Twitter，都是經歷重重問題、危機、嘗試和失敗，才能成功。

而天蠍座亦是「為達目的不惜一切」，就算有機會變成一無所有，還是會為著目標而拼命，這也是他作為企業家以至首富的成功之道。當然，如果你有這樣的一個老闆，就要預了跟他一起拼命。