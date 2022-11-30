由畫火柴人分享中醫小知識，到創立養生米水品牌！80後女中醫：防病於未然！

筆者年紀小的時候經常生病，往往吃完西藥後需要另找中醫師調理一下。當碰上80後註冊中醫師梁尹倩（Cinci），並知道她除應診外，也利用科技來擴充業務，就決定一定要跟讀者分享她的故事。

對於「養生」，很多人都懂幾句如「清熱」、「健脾」等中醫術語，身體狀況不是三言兩語能說清楚，所以Cinci的養生品牌CheckCheckCin米水茶飲店，就是以「你感覺如何？」引導顧客選購飲品；店內列出七種基本身體感覺，例如「煩躁」、「畏冷」、「疲憊」、「壓力」等，讓大家能根據當刻感覺輕易選擇適合自己的米水茶飲。產品不但完全沒有「中藥味」，其可愛的飲品包裝亦吸引到不少忙碌都市人的關注，所以不難發現其米水產品四處也可見到。

（圖片由作者提供）

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像筆者認識的很多創業者一樣，興趣、熱誠和使命感是Cinci創業的最大動力。她於美國修讀工商管理學位課程，畢業回港後曾投身市場推廣工作。有次陪伴患有「五十肩」的媽媽和舅父看骨醫，激發自己對保健養生的濃厚興趣，繼而修讀中醫課程，並獲取中醫執業牌照。

「中醫網紅」 邁向50萬IG、FB追蹤訂閱

獲取中醫執業牌照後，Cinci於丈夫辦公室另闢一角設立診症室開始行醫生涯。在修讀設計的丈夫鼓勵下開設社交媒體專頁分享中醫小知識。當時她堅持每天撰文，並配上生動有趣的自畫火柴人插圖，開始了CheckCheckCin的雛型。至今CheckCheckCin的Instagram及Facebook正邁向50萬追蹤訂閱。她坦言：「相比為逐位病人看診，（撰文）分享知識，教他們預防勝於治療，能發揮更大的影響力。」

Cinci受中醫「治未病」的理論啟發，認為平日調理身體、培養良好飲食習慣，對預防及抵抗疾病十分重要，不過需要了解自己體質，不能人云亦云。「過往人們使用勞力工作較多，且沒有冷氣，出汗多，故適合飲用涼茶；但現時人們多於寫字樓工作，冷氣持續開放，且較少運動，並不適宜每天飲用涼茶。」

（圖片由作者提供）

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打造養生教學平台 未來冀拓海外

2016年底Cinci正式以CheckCheckCin品牌開業，「許多人或因不了解自己的身體狀況，誤食不合適食物而導致健康出現問題，進食前理應『check check先』，故以此為品牌命名。」她撰文分享各種健康問題及解決方案，惟讀者反映難以自行配製，於是她研發出多款現成飲品，例如以米水結合紅豆、紫番薯等不同功效的食材，滿足顧客的不同需要，而喜歡煲湯的她更推出有關湯水書籍以及湯包等 。

創業令她最開心的時候，莫過於見到產品能幫助別人。「數年前，有位保險從業員以米水作為禮物送給接受癌病治療的客戶，成功紓緩其不適；亦有消費者向我表示，自飲用米水產品後，其長期以來的胃脹不適得到改善。這些均讓我很開心，其實無需昂貴藥材，只是簡單的食材配搭便能幫助紓緩一些小症狀。」她希望未來能將產品推廣至海外，讓更多人認識和受惠於這個香港品牌 。

實在建立品牌 靈魂無法抄襲

Cinci指，近年有不少女性中醫師，創業路上從未因性別而遇到任何阻礙。「女士們心思慎密，往往能看出細微的問題，我認為應好好利用這優點。」她寄語其他有意創業者，能善用社交媒體推廣很重要，無論從事哪個行業，都不要吝嗇分享知識，不要怕被抄襲，「只要付出時間和實實在在地建立品牌，做好自己產品，靈魂（精髓）是無法被偷去的。」

作為兩個孩子的媽媽，Cinci慶幸得到家人全力協助照顧子女，她自己則利用子女上學和參加課後活動的時間來工作，或待子女睡覺時再處理帖文，盡量不影響家庭相聚時光。而丈夫亦一直支持並全程參與構思CheckCheckCin的發展，例如品牌logo的設計等，夫妻倆的日常生活與事業早已融合在一起。

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筆者過往在這專欄分享過不少創業家如何利用科技，包括互聯網、社交平台把傳統行業轉型並發展海外市場。Cinci能利用年輕新潮的形式將本來只有一個主診者的業務擴大，讓更多消費者受惠於她的產品和服務，其商業頭腦值得有意創業的讀者參考。