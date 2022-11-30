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30/11/2022

2022人情公價 | 高級同普通酒店相差$500！酒會、簽紙儀式人情加晒價？齋收餅卡都要畀呢個數！一文睇清結婚開支、禮金、人情加幅

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Text: Sammy Leung

　　每年一到年尾，都有不少準新人結婚，由證婚簽紙到婚宴酒席，每一個環節都是開支，到底今年結婚開支要預多少？而參加朋友婚禮的我們，每次都要上網找一找「人情」的公價，以免自己做錯「人情」。

 

　　香港結婚資訊媒體生活易（ESDlife）早前公布「2022年結婚消費調查」的結果， 生活易在2022年 9 月至 11 月訪問了1,226 位會在2022 至 2024 年間結婚的新人，了解一下結婚開支、人情公價及求婚熱門地點等。

 

（圖片來源: Unsplash）

 

H2：今年結婚開支上升至38萬 最花錢是「婚宴酒席」

 

　　根據調查顯示，新人的結婚平均開支在20及2021年受疫情影響而輕微下跌，但今年則回升 9%至$384,366，可見現在的準新人較願意花錢打造自己的婚禮。

 

結婚平均開支近五年趨勢

 

　　但婚禮開支中，到底最花費金錢的是那一個部分呢？第1名原來是「婚宴酒席」，新人平均花費$149,044；第2為「結婚首飾及戒指」，平均消費為$108,988；而第3為「蜜月旅行」，新人平均會用$45,891。而在各項婚禮開支上，都會發現2022年比2011年高。

 

2022 及 2021 年各類結婚項目平均開支

 

　　「婚宴酒席」方面，由 2018 年的 20 圍，跌至2022年的 16 圍。原因包括：防疫措施不確定因素、親友已離港而未能赴宴、海外親友未能來港參加婚宴等。

 

H2：禮金中位數為6萬8 近5年最高

 

　　一說結婚，不少準新人都會想到禮金，準女婿以表誠意都會配合女家，給未來外父外母一個好意頭的金額。在2018年至2020年期間，禮金中位數維持於5 萬，直到上年就升至6萬，而2022年的禮金中位數更升至6萬8，為近5年最高價。

 

H2：2022人情公價表出爐！

 

　　終於到了大家最關心的一環，每一次收到「紅色炸彈」都要想一想要給多少「人情」才合適，因為去不同場地的價錢都不一樣。2022年高級酒店人情中位數為$1,500；一般酒店、私人會所及特色婚宴場地的人情中位數為$1,000；而酒樓、午間婚宴、西餐廳及酒會是$800；出席於婚姻註冊處或教堂的簽紙儀式的人情中位數為$500；最後「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」的人情中位數為$300。

 

人情公價表出爐（圖片來源：ESDlife）

 

　　而在上述幾項人情中位數，2022年和上一年比較，大多是沒有甚麼變化的，只有酒會、簽紙儀式及只派餅卡比之前上升了$200。

 

H2：本地酒店成熱門求婚地

 

　　自從Staycation興起，不少人都假日都會和另一半或朋友到本地酒店住一晚，所以令不少男朋友會在Staycation時向女朋友求婚。熱門求婚地點分別為「酒店 staycation」（46%）、「家中」（21%）及「餐廳」（10%）。

 

（圖片來源: Unsplash）

 

 

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