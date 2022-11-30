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30/11/2022

2023年最新招聘、薪酬及福利調查公開！打工仔明年平均加薪咁多%！邊個行業加幅最多？逾5成企業用「銀彈戰術」搶人

#打工仔 #招聘 #薪酬 #加人工 #加薪 #WFH #在家工作 #花紅 #雙糧 #傳媒 #廣告
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Text: Louise Yuen

　　臨近年尾，又是加人工、出bonus的時候！JobsDB 近日公布最新《招聘、薪酬及福利調查報告》，由獨立調查機構訪問本港 481 家商業機構，結果顯示，打工仔 2023 年的平均薪金調整幅度有望上升 1.6%，其中「傳媒／廣告」加幅最多，有 3.7%。逾 6 成僱主在過去一年也有派發雙糧或花紅，預計明年派發的金額更鬆手，至平均派 1.9 個月花紅！不過請人也是一大難題，近 7 成人反映過去 12 月個請人難度增加，調查發現有 3 主要原因，而現時人才短缺，多達 5 成僱主也選擇採用「銀彈戰術」搶人才。

 

 

明年平均加薪達1.6%！傳媒／廣告加幅最高

 

　　打工仔最關心就是加人工，很多人在疫情下遭減薪或凍薪，隨住防疫措拖放寬、經濟活動繼續恢復，調查發現僱主預期明年平均薪金調整幅度達 +1.6%，與去年相若。其中加薪幅度最高工種分別為「傳媒／廣告（3.7%）」、「資訊科技（3.5%）」、「數碼市場推廣／電子商務／社交媒體行銷（3.4%）」、「品牌及市場推廣（3%）」、「工程（2.9%）」及「採購及買辦（2.9%）。

 

 

下一頁︰鬆手出bonus！明年平均派1.9個月花紅

 

 

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