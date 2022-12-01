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01/12/2022

江澤民病逝享年96歲 習近平：沉痛悼念

#江澤民 #逝世
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　　【晴報專訊】前中共中央總書記、國家主席江澤民昨病逝，終年96歲。新華社發文指，江是卓越的領導人，其逝世對人民是莫大損失，即日起北京天安門、香港中聯辦等下半旗致哀。江執政13年間，致力改革經濟發展，帶領中國走上國際舞台，又見證港澳回歸及成功申辦北京奧運，令中國躍升為世界第7大經濟體。

 


白血病 多重器官衰竭

　　新華社昨公布，江澤民因白血病及多重器官衰竭，昨午約12時在上海逝世。公告讚揚江是公認的卓越領導人，第三代中央領導集體的核心，以及「三個代表」重要思想的主要創立者，其逝世對黨、軍隊、各族人民是不可估量的損失。

　　國家主席習近平表示沉痛悼念江澤民，指他逝世是中國黨及人民的巨大損失。特首李家超亦表示深切哀悼。江澤民治喪委員會由688人組成，身兼中共總書記的習近平任主任委員，其餘委員包括李家超、前特首董建華、梁振英等。

執政13年 見證港澳回歸

　　江澤民生於江蘇揚州，1947年畢業於上海交通大學電機系，曾任工程師，到過莫斯科實習；1985年任上海市市長；政治生涯轉捩點是89年天安門事件，當年江查封一所報館，强硬作風獲國家領導人鄧小平賞識，接替被免職的趙紫陽擔任中共總書記；同年鄧小平退位，江接任中央軍委主席。

　　江於1993年成為國家主席，掌握黨政軍三權。他執政13年，對中國改革開放及經濟貢獻良多，並提出「三個代表」重要思想，帶領中國加入世貿組織，並見證香港及澳門的主權移交。他曾4度訪港，最後一次為2002年慶祝香港回歸5周年，致辭時曾強調一國兩制「行得通」。

　　外界形容他說話風格大膽，能掌握多國語言。2000年江在中南海接見首任香港特首董建華時，被一名女記者問及是否「欽點」董連任特首時，他當場直斥記者「too young（太年輕）」，指記者問來問去的問題都「too simple, sometimes naive（太簡單，有時天真）」。

　　他於2002至04年退任黨政軍領導，退隱多時卻屢傳病重及離世消息，他最後一次公開亮相是2019年的國慶70年慶典，與胡錦濤一同現身主席台，去年中共建黨百年大會及今年中共二十大會議，已無露面。

　　前人大常委范徐麗泰形容江為人友善，關心香港；全國人大常委譚耀宗對其逝世表示哀悼，形容國家失去一名有巨大貢獻的領導人。

轉載自: 晴報

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