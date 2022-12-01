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01/12/2022

新冠流感恐夾擊 急症求診料日均破6000人次 憂私醫放假外遊公院添壓

#肺炎疫情 #流感 #病床 #醫院
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　　【晴報專訊】本港連日降溫，新冠及流感夾擊風險上升。醫管局指，11月經急症室入住內科病房病人突破疫前冬季水平，日均近1,000人次住院；「衝急症室者」恐回升至疫前逾6,000人次水平。且0+3檢疫效應下，今年或有更多私家醫生在長假期外遊，急症室壓力勢增，呼籲未有外遊的醫生盡量在假期開診。局方今日起啟動應變措施，包括加開病床及加班。

 

黃立己（右）指市民外遊增加，今冬流感壓力恐較過往兩年高，旁為梁堃華。


　　天文台預計，本港今日最低氣溫僅14度，明日再降至13度。醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己指，天冷令病毒更活躍，且長者慢性病發作風險增，加上長假期私家診所關門，急症室壓力一向較高，現時日均首次求診人次已達5,000宗水平。而隨防疫放寬，市民外遊增加，或有更多私家醫生外遊停診，今冬壓力會較過去2年高，料急症室日均求診量將突破6,000人次。而11月經急症室入住內科者，日均已近千人，較2018/19年度更高，「若今年冬天凍，每日或有過千人入院。」

 

本月經急症室入住內科者，日均近千人。（資料圖片）


撥款7.9億 擬加開394張病床

　　公院今起啟動一系列應變措施，局方已撥款7.9億元，並擬加開394張病床，若有需要可再開800張臨時病床。

　　黃又指本年度會增聘90名醫生及650名護士，人手呈正增長，但仍要靠醫護加班應付高峰期服務量。他謂，因要兼顧新冠指定診所，今年普通科門診僅加1.8萬個額外服務名額，較去年2.4萬個更少，冀私家醫生及中醫若非外遊，可盡量在長假期開診。

　　新界東醫院聯網部門主管（家庭醫學）梁堃華補充，世衞數據指美國、加拿大及韓國等地流感個案上升，本港流感陽性率已近1%，以甲型流感H3N2為主，擔心港人外遊後或帶新冠及流感病毒返港，有機會經年末的聚會再傳播。

新症8810宗 廣華爆7人群組

　　另外，本港昨單日呈報8,810人確診新冠，包括657宗輸入個案。公院有2,739人留院，廣華醫院內科及老人科病房爆發7人群組，1人危殆。再多16人病逝，年介59至102歲，當中13人已打3至4針。黃指，因防疫常態化，縱疫情升溫，通過調整病房間隔及有效運用病床，暫毋須調整非緊急服務，但不排除疫情惡化後有「變數」。

 

 

轉載自: 晴報

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