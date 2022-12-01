東京美食｜親身實試原宿最新5大話題食店！必食變奏版拿破崙蛋糕/人氣手工可樂/創意壽司法式薄餅

雖然日本人很少在街上邊走邊食，但凡事總有例外，例如原宿，可能是其中一個大家見到最多人拿著食物在街上吃的地方。除了法式薄餅（crepe），這幾年原宿有不少新店開業，大部分都以打卡小食及飲品為賣點，我剛剛就幫襯了幾間，大家下次來東京都可以試試。

東京原宿話題新店01｜GARIGUETTE：可以邊行邊食的拿破崙蛋糕

於去年年底開業的GARIGUETTE，到現在個個周末還是大排長龍。這塊在IG常常見到的圓形餅，從餐牌上看到其名字叫做「mille-presse」，就算見到它的真身，在放入口之前，都估不到是甚麼味道及口感。

吉士忌廉加士多啤梨+蜜糖檸檬忌廉「mille-presse」， ¥1,350。（圖片來源：Katty拍攝）

先講底面兩塊「餅」，原來是酥餅，有點似拿破崙蛋糕的酥皮，但卻被壓實，再加上一層焦糖，帶牛油酥香，又有焦糖的甜味及焦香味，口感是意想不到的鬆脆。

店內可以見到酥餅的製作過程。（圖片來源：Katty拍攝）

職員把一片片士多啤梨鋪在酥餅上，就算夾起來之後看不到，都砌得很漂亮。（圖片來源：Katty拍攝）

酥餅的餡料有多款口味可以選擇，包括最受歡迎的吉士忌廉加士多啤梨（根本就是拿破崙蛋糕！）、蜜糖檸檬忌廉、粟子、朱古力、開心果等等，可以選一款或兩款，真心推介，好好食，雖然比較膩，不建議獨食！

甜的「mille-presse」可以揀2款口味。（圖片來源：Katty拍攝）

除了甜的酥餅，另外亦有鹹的版本，沒有加焦糖，但超級酥脆，我揀了最基本的火腿芝士（¥1,110），覺得比甜的更好食！（圖片來源：Katty拍攝）

GARIGUETTE

網址︰www.instagram.com/mille_feuille.gariguette/

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