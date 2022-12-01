曾永堅：恒指短期關鍵位？｜解構中聯通升勢回順之謎｜內地逐步放寬防疫措施　餐飲、醫療股冇運行？

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

聯儲局主席鮑威爾隔晚放鴿，刺激美股全線向上，惟港股今早表現未如美股般興奮，原因何在？19000點成短期阻力？內地逐步放寬防疫措施，餐飲股、醫藥股走弱，前者多隻股份技術走勢轉差，後者則受內地政策等消息影響，此兩大板塊注定冇運行？尚有甚麼板塊值得留意？





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