高調阿伯玩轉N個部門

李家超特首上場後，經常掛在口邊的是三個英文字：KPI，和6個中文字「以結果為目標」，這天，我們終於看到一點「結果」了。

今日《大公報》報導，著名社會搞事者「長洲覆核王」郭卓堅霸佔的公屋單位，日前終於被房署收回。

房署第一個向特首交功課，值得讚賞，也希望郭卓堅例子可作為一個切入點，讓部門重新檢視濫用公屋及虛報資料情況，揪出更多佔用者，騰出公屋給有需要家庭。

所以，房署給特首交的這份功課，不是完結，而是開端，單是「長洲覆核王」這案子，房署及其他政府部門還有後續的第二份、第三份、第四份功課要交。

（晴報資料圖片）

首先，查明郭卓堅在申請公屋時有沒有虛報資料，一個有名你叫的「長洲覆核王」，全香港都知道他住在長洲東堤小築，是個有物業的人，為甚麼可以申請公屋？當中有否存在虛報資料甚至是用假文件騙政府的行為？這個刑事責任，房署一定要追究，倘有發現，請立即報警查辦。

第二，郭卓堅霸住的公屋是油塘油麗邨第7期信麗樓，這幢公屋2019年才正式落成入伙。截至今年3月，全港共有147500宗公屋申請，平均輪候上樓年期是6.1年。十幾萬劏房戶在排隊，但油塘信麗樓這新屋竟然分了給一個街知巷聞在長洲有樓的郭卓堅，當中是否涉及有房署職員疏忽甚至利益輸送？這是公共資源能否公平分配的重要問題，有關方面一定要嚴查追究。

第三，郭卓堅2006年開始玩「司法覆核遊戲」，至今已超過30次就不同事件申請司法覆核，當中絕大部分官司是用公帑的法援來打，所以才有「覆核王」的稱號。人紅，自然成為焦點，媒體多次報導他所住的長洲物業前面及側面都有僭建物，然而，被投訴了13年，報章也報導了N次，屋宇署仍未有任何清拆及檢控行動。《大公報》記者近日再追問，屋宇署這才官腔回覆：「正詳細檢視相關資料，如證據充分，便會向法庭申請向相關人士發出傳票」。

13年了，證據還不充分？還未找齊檢控資料？那就不是郭卓堅的問題，而是屋宇署有問題了。

一個長洲覆核王，翻出政府各部門多年來的懶政與敗政，高調出名如郭卓堅，都可以玩盡多個部門、騙盡多少著數，如果不是官媒《大公報》窮追猛打，房署也未必這麼快交出KPI，想像一下，其他無名而懂門路又沒人會報導的個案，可以騙多少、騙多久？

一隻手掌拍不響，問題，其實不全在郭卓堅身上。