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01/12/2022

該如何看2023年的國家貨幣政策？

#貨幣政策 #降準
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　在過去數年，內地維持貨幣增長平穩的趨勢，主要靠提升貨幣乘數達至，涉及貨幣供給量對基礎貨幣的倍數關係。為提高貨幣乘數，最為直接有效的方法是降準，充分發揮金融市場的槓桿功能。今年上半年內地貨幣乘數的回升，主要受惠於4月份的降準。此外，若對比內地與海外市場相關的金融體系之貨幣乘數狀況，單純依靠發揮資本市場功能提升貨幣乘數的空間已大為縮窄。況且，疊加上內地疫情挑戰對經濟信心產生一定的影響，下半年內地「降準」的必要性一直有其必要性。

 

（iStock）

 

　　從布局上，自創工具投放一直屬人民銀行目前基礎貨幣主要投放管道。當中，最為主要的工具為中期信貸便利（MLF）。觀察人民銀行自創工具到期的分布，今年10月份MLF到期量為人民幣（下同）10000億元，11月份為5000億元。然而，可見10月份人民銀行並沒有對巨額到期量進行對沖，當時的確導致內地貨幣市場利率產生若干波動。不難觀察，人民銀行不進行對沖是為了避免內銀在地產融資放鬆下的過度擴張。因此，近期這次降準的對沖性特徵較為明顯，並不完全屬擴張性政策。

 

　　上月中旬，內地利率體系經歷了一浪利率快速攀升的狀況，主要受當時巨額MLF到期的影響，實質上並無持續性。相關情況也客觀說明，目前內地利率債市場的發展功能尚未全面發揮，仍需要大力推動及發展政府債券市場。始終，國債等政府債券市場不單提供財政融資功能，更為貨幣發行提供信用工具。

 

　　如上文提到，早前的降準實際上屬中性，並非擴張性政策，用於對沖到期的MLF。不過，因到期量持續處於高水準，故此難以全面對沖。需要考慮，MLF到期回收屬較為確定性的狀況，而銀行間市場資金趨緊狀況仍未改變。這次降準雖然會帶來存款銀行資金成本的下降，但市場利率下降幅度有限，或僅局部消除早前的波動影響。

 

　　未來內地通脹與經濟運行趨勢，決定了內地降準和減息的可能性。隨著內地PPI進入負值，CPI開始呈現低位平穩的格局，最終減息預計將在未來一至兩個季度內到來。作為總結，目前內地貨幣環境面對的挑戰，並不在於寬鬆的數量，而是在於價格過高，特別是內地中小企業融資利率偏高。故此，未來仍需要通過落實一系列減息政策，達至調降融資利率的目的。

 

 

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