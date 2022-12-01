愛情面相學｜婚前被男方逼簽不平等協議！20歲女墮胎控訴！難孕／墮胎／流產有樣睇？

本來是個美麗的愛情故事，而且提早開花結子，「抱一送一」，但因上一代的介入，竟演變成血的報復！

上周內地傳媒報道：河北唐山有一對青春情侶黃小姐（20歲）與常先生（22歲），兩人情投意合，女的還懷了孕，順理成章談婚論嫁，男家竟然提出以下條件：

一、女方放棄9.5萬人民幣的禮金；

二、雙方暫時不領證

三、男方目前財產均與女方無關；

四、若離婚，女方不能分以上財產；

五、婚後如男方身故，房產歸男方父母，與女方無關；

六、兩人婚前婚後的財產與債務各自負責。

這「不平等條約」好簡單，即男方的一分錢，無論結婚前後，都不會過給女方。難道是「睇死」女方已珠胎暗結，應該「貼埋大床嫁過來」？

王小姐立即爆炸，跟著做了三件轟烈的事：

1. 到醫院打掉五個月大的胎兒。

2. 跑到男家，大肆破壞。

3. 用發泡膠箱裝著胎兒遺體送到男家。常家父母收到後完全崩潰，在家門口翻滾，惹來不少路人甲圍觀。

男家的密底算盤，敵不過網絡世界的透明速遞，女方破壞男家的房子，或常氏父母抱著死去孫子的照片，均在網上瘋傳。

這種「攪出人命」的事情，相學有涵蓋嗎？我們可以從以下幾方面探索：

一、健康運

中國人認為墮胎極損元氣，亦即傷「腎」（中醫廣義所指的生殖泌尿系統），腎有事令面色呈黑、呈暗（不過蒲得多也有此表象。）

有一說謂眉毛也會乾枯而欠光彩，但若是經常打機，會不會也容顏枯槁呢？

二、婚姻運

鼻為夫星，若鼻樑尖削、或有紋、有痣、有缺憾，也表示婚姻和健康有問題，而鼻樑氣色暗啞的人，比較難懷孕，可能流產過。

三、子女運

人中涉及生殖系統，如果這部位狹窄扭曲，兼有橫紋，也容易懷孕失敗、或曾墮過胎。

不過以上相學表徵及其引伸，夾雜了觀察、統計（非正式）、臆測及推論，你千萬不要基於以上論述，就指著女友說：「你打過胎！」，小心會被「打鑊甘」！