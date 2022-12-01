江澤民逝世｜怒斥香港記者「Too simple」！被亞視誤報死訊！江澤民與香港的4件事，你知道多少？

前國家主席江澤民昨午在上海病逝，終年96歲。中共中央委員會、國務院等昨發出「告全黨全軍全國各族人民書」，指江澤民因患白血病合併多臟器功能衰竭，在上海搶救無效逝世；又提到江澤民是中國共產黨、解放軍、中國各族人民公認享有崇高威望的卓越領導人，也是「三個代表」重要思想的主要創立者，他一直堅持「和平統一、一國兩制」的方針，實現香港、澳門順利回歸，其逝世對全國是不可估量的損失。

前國家主席江澤民2022年11月30日於上海病逝，終年96歲。

雖然江澤民早於2002年卸任中共總書記、2005年退任中央軍委主席，但一舉一動仍備受矚目，尤其是他近年屢傳身體欠佳，最後一次亮相已是2019年國慶70周年大會，在攙扶下與習近平、胡錦濤前往天安門城樓觀看閱兵儀式，當時已再度引起外界關注他的健康狀況！回顧江澤民主政的十三年，期間最令他驕傲的是，以國家主席的身分見證香港回歸，宣布中華人民共和國香港特別行政區成立。江澤民與香港淵源深厚，以下關於江澤民與香港的4件事，你知道多少？

【江澤民逝世】1. 亞視誤報江澤民死訊

必須要提的第一件事，就是亞洲電視曾於2011年7月6日誤報江澤民死訊。當時亞視在未有官方或江澤民親人證實下，搶先獨家報道江澤民死於肝腫瘤，更將台徽一度轉為灰色，翌日遭新華社發稿駁斥稱是謠言，中聯辦事後亦批評亞視嚴重違反新聞職業操守，對此表示極大憤慨，同日亞視撤回有關報道並發聲明致歉。

「誤報江澤民死訊」事件發生後，廣管局共接獲45宗不滿亞視的投訴，考慮證據後裁定亞視違反《電視節目守則》，罰款30萬元。

【江澤民逝世】2. 回歸前夕親筆題「香港明天更好」

在香港回歸前夕（1997年6月18日），時任國家主席江澤民曾親筆題字「香港明天更好」，表達對香港的祝福和期許。至今歷任行政長官都將這幅題字置於禮賓府大廳。

（圖源：Ken Marshall／flickr）

【江澤民逝世】3. 斥香港記者提問「幼稚」

再數江澤民讓香港人印象深刻的另一件事，就是2000年董建華上京述職時，香港記者張寶華追問中央是否「欽點」董建華連任，江澤民主動走近並怒斥「Too simple, sometimes naive」（「太簡單，有時幼稚無知」），最後更直接用一句「I am angry」來表達自己的憤怒。

【江澤民逝世】4. 曾4次訪港

江澤民與香港淵源深厚，任內曾4次訪港，期間更以廣東話與市民親切交談。第一次是1997年7月1日，江澤民以中共總書記、國家主席身分來港見證主權移交，同時出席香港特區成立慶典。第二次是香港回歸一周年，即1998年，當時香港正遭遇亞洲金融風暴衝擊，江澤民讚揚特區政府施政有方，穩健處理內外事務，特別在抵禦亞洲金融風暴對香港的衝擊卓有成效，並鼓勵香港一定能夠渡過這個難關。

江澤民第三次和第四次訪港，分別在2001年和2002年，先是出席在香港舉行的「財富全球論壇」，後是主持慶祝香港回歸五周年暨特區第二屆政府就職典禮。江澤民在典禮上致辭指，香港「一國兩制」、「港人治港」、高度自治全面落實，證明「一國兩制」完全行得通，特區政府具有駕馭複雜局勢的智慧和能力，香港人是完全能夠治理好香港。