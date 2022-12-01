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01/12/2022

馬爾代夫｜全新奢華航空公司主打馬代直航！全商務艙設計+米芝蓮級美食+專車接送！幾時首航？

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Text: Louise Yuen

　　馬爾代夫航線向來受歡迎，但香港只有少數航空公司如國泰和香港航空提供馬爾代夫直航，而兩者至今仍未復辦這條航線，所以這段時間想飛到馬爾代夫享受陽光與海灘，或需在新加坡轉機才能到達。全新航空公司 BeOnd 正正主打馬爾代夫航線，由 check -in 至下機一站式照顧大家的需要，最大亮點是採用全商務艙設計，並供應米芝蓮級美食，預計在明年初首航。

 

現時只有國泰和香港航空開辦馬爾代夫直航。

 

　　由 Maldives SIMDI Group 開托的全新航空公司 BeOnd 以首間奢華航空公司定位，早前公布將以馬爾代夫為基地，從官網航班圖可見，直飛馬爾代夫馬累的航點多達 10 個，包括巴黎、米蘭、香港、台北、新加坡等。有別於一般航空公司，他們的空中巴士 A321 NEO 特別在不設經濟客艙，全部均為商務艙座位，而且供應新鮮食材炮製的米芝蓮級美食，讓乘客享受到最豪華舒適的旅程。

 

機上 68 個座位均為商務艙。

 

　　除了機上體驗，更誇張是大家留在家亦能辦理行李寄艙手續，再由專人運送行李至機場，隨後大家只需登上豪華轎車，便能兩手揈揈地直達機場，準備登機，每個細節都貼心安排，不過官方暫時仍未公布機票價格，有興趣的朋友不妨留意一下。

 

BEOND

網址︰www.flybeond.com/

 

 

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