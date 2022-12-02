新症近3個月首破萬 新冠流感夾擊 4童重症3危殆

【晴報專訊】疫情近3個月後再破萬宗確診，新冠及流感夾擊下，4名22個月至12歲小童患重症，3人危殆，其中3歲男童因甲型流感併發休克，需呼吸機及強心藥維生，為今冬首宗嚴重流感個案。醫衞局指，新冠疫情未有跌勢，且美加流感高峰期提早出現，若有多重病毒爆發等「其他因素」出現，不完全排除防疫或要走回頭路，惟現談收緊或放寬非「明智承諾」。

新冠疫情回溫，當局不完全排除再收緊防疫。



昨有10,137宗新冠確診，包括606宗輸入；多15人病逝，年介42至95歲。公院有2,776人留院，18.6%是院舍長者；126人屬重症。另有3宗新冠兒童重症，2人在兒科深切治療部（PICU）留醫，首症5歲男童11月中已打1針復必泰，惟約2周後快測陽性，3日內病情急轉，現危殆且有腦水腫；一名22個月大男嬰發燒3日後到私院求診，心跳一度停頓，轉送公院搶救，現亦危殆，其入院檢測陽性，但病情惡化原因仍待確認；12歲患長期病女童本周日（27日）發燒入院，一度嚴重，現轉穩定。



港島西醫院聯網副顧問醫生（兒童及青少年科）邵嘉嘉指，流感亦現重症，過往健康良好的3歲男童本周日發燒，4日後腹痛和嘔吐，前日入伊院後，昨再轉送兒童醫院。經化驗後，證患甲流，臨床診斷為甲流併發休克，現時危殆，需入住PICU，並要用呼吸機和強心藥，男童潛伏期無外遊，已打流感針，但不足14日，未必有足夠抗體。



兒童嚴重流感個案 恐再添數宗



港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華指，男童感染H3N2，暫時是今冬最嚴重個案，而參照過往經驗，若H3N2在港流行，恐有3至5宗兒童重症浮現。對多名兒童同染新冠，關坦言社區感染基數大，而「一老一幼」最弱，患者勢升，促家長盡快為子女打流感針及新冠針。



疫情走勢亦不明朗。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，本地感染按周升8.4%，死亡個案升47.4%，污水監察病毒量重回3月高水平；高達32%安老院院友屬二次感染，社區亦有4%。僅輸入個案按周跌1.9%。



對防疫措施會否走回頭路，醫衞局副局長李夏茵指現無需要收緊，惟美加流感季節提早，擔心市民外遊回港後有傳播，若如加拿大般，除新冠外有「另一種病毒」如流感或呼吸道合胞病毒，本港就不完全排除因「其他因素」再收緊。她強調，本港流感陽性率僅0.75%，未超出基綫，港府會按科學數據決定有多大空間復常，現談收緊或放寬非「明智承諾」。



李夏茵：現談防疫收或放不明智

醫衞局副局長李夏茵



醫管局指現已調動2,000張病床應對疫情，北大嶼山醫院香港感染控制中心已開約700張床，且亞博館仍在備用狀態，仍有些微空間調配資源抗疫，目前非緊急服務仍如常。



此外，學校感染續升，719校昨呈報1,284宗陽性。但2針率達70%的67間小學如期恢復全日面授課，保良局黃永樹小學有小六生對午膳時能除口罩看到同學真面目，感到興奮。



另截至昨晚7時，復必泰二價疫苗已有3.39萬人預約接種。