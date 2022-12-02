周勵淇邀姜濤加盟演姊弟戀 《百分百》CP計劃再登大銀幕

【晴報專訊】周勵淇（Niki）、陳曉東（東東）和方力申02年拍攝經典網劇《百分百感覺》，是不少港人的集體回憶；早前三人在東東演唱會合體，不少網民懷念這個《百分百》CP組合。Niki昨日出席活動時，透露他們有機會再登大銀幕，她更欽點人氣王姜濤加盟跟她演姊弟戀，令人期待。

周勵淇強調要靚便絕不可偷懶。



周勵淇和林芊妤（Coffee）昨日出席「U Beauty Awards 2022」，提到《百分百》三人組頻頻見面，Niki直言有合作大計，「有人想搵我哋開戲或開騷，但未知詳情，我哋都唔抗拒。」她指最快明年才成事︰「《百分百》陪住大家成長，依家我哋一把年紀，可以將故事延續落去，例如講我哋結婚生仔後嘅故事。」若拍《百分百》續集，她希望加入新血，「好多新人我都想合作，好以Anson Lo（盧瀚霆）、王丹妮同姜濤。（演你仔女？）咁又唔得，其實我唔介意同姜濤演姊弟戀，韓國啲戲好興㗎嘛，只要寫到啲人接受，無嘢無可能；跟住同王丹妮演姐妹，我都盡量keep住自己後生啲。」

《百分百》CP方力申、Niki及陳曉東早前相約聚舊。（資料圖片）



Coffee爆兒子抗拒新外傭

Coffee近日推掉不少工作，留家陪兒子跟新外傭相處。



皮膚白滑的Niki昨日獲頒「U Beauty美肌之最大獎」，她笑言靠父母遺傳，加上注重養生，所以保養得宜，「我最近拍片同網民分享護膚心得同食療養生。我20幾歲時亂食嘢、捱夜又食無定時，身體好多毛病，由嗰時開始養生。」她嚴格監督老公和兒子的飲食，「我囝囝兩歲幾，暫時未有零食，最多都係食山渣條，健脾開胃。我哋多數喺屋企食飯，好少喺街除口罩食，出街我都帶飯畀佢食，親力親為。」



同場的Coffee家中剛換了新工人姐姐，她透露兒子翟德彥（伯伯）十分抗拒，「好慘呀！伯伯話要叫新姐姐入廚房，唔要見到佢，好彩新姐姐唔識聽廣東話。但呢段時間我好攰，因為伯伯24小時黐住我，每隔幾分鐘就叫媽咪，因為佢覺得屋企有個陌生人，所以黐住我有啲安全感，希望佢慢慢接受呢個姐姐。」