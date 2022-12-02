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02/12/2022

入行12年處女開騷 吳若希恨與許廷鏗胡鴻鈞同台

#吳若希 #演唱會 #許廷鏗 #胡鴻鈞
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　　【晴報專訊】吳若希（Jinny）將於本月11日假旺角麥花臣場館舉行入行首個演唱會，為了紀念這個重要時刻，Jinny邀請許廷鏗和胡鴻鈞任嘉賓，形容二人是她歌唱生涯中最重要的人物，有意撮合二人破冰同台合唱。

 

Jinny今年10月在廣州舉行了三場演唱會。（資料圖片）


　　歌手出身的吳若希，14年憑劇集《使徒行者》片尾曲《越難越愛》唱到街知巷聞，被稱為洗腦神曲。17年，Jinny在當紅之時與圈外男友何兆鴻（Alex）結婚生女，三年後再誕細仔。入行12年今年終於舉行首個演唱會，Jinny表示︰「好多人問我點解唔喺最好嘅時機開騷，因為我每次上台都好驚青，連揸咪都手震，依家終於克服咗喇。」

 

許廷鏗、吳若希和胡鴻鈞以前經常三人行。（資料圖片）


　　這次處女開騷，Jinny透露邀請了舊唱片公司戰友許廷鏗和胡鴻鈞，「呢個係我哋當年嘅承諾，邊個開騷就幫對方做嘉賓，佢哋陪住我長大，陪我度過好多難關。」不過許廷鏗和胡鴻鈞友情不再，近年沒有任何交集，Jinny避談兩男不和傳聞，「佢哋喺我心目中嘅地位好重要，（佢哋反面？）大家各有各忙。（已經答應做嘉賓？）要睇佢哋工作安排，等緊回覆。（靠你幫佢哋破冰？）是但一個嚟到我都好開心，當然最希望我哋三個可以重聚。」

老公仔女到場支持

 

老公Alex和一對寶貝仔女都會去捧場。（資料圖片）


　　另外，Jinny透露老公Alex十分支持她開騷，但她拒絕夫妻檔上台合唱。「佢只係鍾意聽我啲歌，但唱歌就鍾意唱羅文、甄妮啲歌，仲要唱得唔好聽。」一對子女屆時亦會到場支持媽媽，但由於翌日要上學，Jinny下令兩姊弟當晚九時便要回家休息。

 

轉載自: 晴報

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