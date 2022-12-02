Trip.com推「聖誕新年每日狂賞」！大派優惠碼Staycation/日韓泰機票/門票即減！住文華東方人均$1,474！$866住日本最新靚景溫泉酒店！幾時開搶？

為了迎接聖誕新年假期，Trip.com將於2022年12月5日起推出「聖誕新年每日狂賞」，一連 5 日開搶本地或海外酒店staycation優惠，當然少不了機票、樂園門票、周遊卡！留港過聖誕，推薦文華東方的住宿包晚餐、$800 餐飲消費額，人均唔使 $1,500 便能入住。日韓泰機票、酒店優惠同樣有 $300 折扣優惠碼，京都最新靚景溫泉酒店折後只需 $866，即減至 74 折。

Trip.com 由 12 月 5 日至 9 日每晚 10 時推出多個快閃優惠，打頭陣是 $200 優惠碼，只要預訂任何預付酒店產品或全球航線單程／來回機票產品滿$1,000，即減 $200。而且多間本地酒店也有 staycation 連聖誕大餐、紅酒及禮物優惠，例如文華東方酒店的城市景觀客房，包三道菜晚餐及 $800 餐飲消費額本來要成 $3,428，折後低至 $2,948；馬哥孛羅香港酒店只需 $1,509 包免費升級至高級套房、$1,300 餐飲消費額，以及紅酒一支等。

香港文華東方酒店—城市景觀客房

● 馬哥孛羅香港酒店︰免費升級至高級套房 + $1,300餐飲消費額+紅酒一支 — 快閃價 $1,509（原價 $3,800）

● 香港JW萬豪酒店︰豪華城景特大床客房+$2,000餐飲消費額 + 24小時住宿（星期一至四） — 快閃價 $3,058（原價 $3,528）

● WM 酒店︰高級客房 + 升級至尊貴私人花園客房（星期日至四）+ 早餐 + 免費泊車 — 快閃價 $1,501（原價 $2,062.5）

● 香港海景嘉福洲際酒店︰城景尊尚特大床房 + $800 餐飲消費額 + $300 房間迷你吧消費額 + 紅酒一支 + 免費升級至尊尚半海景客房（星期日至四）— 快閃價 $1,876（原價 $3,126）

● 香港文華東方酒店︰城市景觀客房+三道菜晚餐 + $800 餐飲消費額 — 快閃價 $2,948（原價 $3,428）

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