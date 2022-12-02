《MakeMoney》FTX爆到七彩全球遭殃，幾時入返幣市先最好？

一場FTX倒閉事件，令到幣圈雪上加霜，令投資者不禁疑問，究竟幾幾時入返幣市先最好？世界各地政府都表示，就FTX倒閉事件，證明要對幣圈機構加強監管，係投資者都對幣圈怕怕嘅時候，會唔會反而係一個良好入市機會呢？



丞相，鴿風起了！係咪要柯煙入場？



最近美聯儲主席鮑爺爺（鮑威爾）表示，12月開始加息幅度會落小小，唔再似之前一樣大幅升息，佢警告係通貨膨脹出現真正進展跡象之前，貨幣政策可能會在一段時間內保持緊縮，不過市場解讀到好似已經預備開始減息咁，隔晚美股係咁飆升，道指更升七百幾點，真係開心死班美股投資者，連帶幣圈都一齊「高高高」！



不過，認真啲睇返份褐皮書，加息雖然會減慢，但係息率頂位會比起早前預期嘅高出小小，即係話美國嚟緊加息周期將會拉長，對美國甚至對全球而言都未必係好事，甚至係壞事！畢竟幣市同美國息口「息息相關」，所以而家叫「柯煙」真係言知尚早，不過淡淡想繼續沽比特幣期貨，而家可能反而係個好機會！



FTX爆雷仍未完 逐間逐間破產



早前加密貨幣交易所FTX宣布申請破產保護，兼停止兌現個人資產，消息傳出後，各各機構好似藤掕瓜、瓜掕藤，同樣一齊宣布申請破產保護，有業內人士估計，假如情況持續，不排除將會出現骨牌效應，有過百間與FTX相關或間接相關機構一同申請破產，到時唔單單係散戶投資者有損失，可能連一大堆風投公司係加密貨幣上的投資都會全軍覆沒。



如果真係想炒幣，建議都係將啲幣放返入自己個錢包，雖然買賣會貴小小，因為要繳付返搬運燃料費（Gas Fee)，但本來Defi就係要「去中心化」，經過呢件事之後，更加確定咩交易所都靠唔住！唯有係返DEX類交易所做返Trading啦！咁就萬無一失啦。



加密貨幣已死？其實好多鯨魚買入緊



有唔少分析認為，最沉重打擊之一，就係投資者對整個加密業的信任破滅，連帶對比特幣 (BTC) 價格產生負面影響，分析師相信比特幣最熊可能跌到1萬美元。其中Delphi Digital分析師目標定係9000至12000 美元，佢認為世界經濟面臨50多年來最壞情況，好多以前經濟危機包括通貨膨脹、能源、科技價值、房屋價值都係今年發生，所以認為唔可能 係12個月內結束14年貨幣政策的影響，係流動性恢復前，比特幣價位不可能恢復。



不過，係IntoTheBlock數據顯示，持有超過一年嘅比特幣地址目前為歷史新高，一共有1379 萬枚比特幣。關鍵係，FTX崩盤並拉低比特幣價格後，大鯨魚也逢低買進；而區塊鏈數據分析公司Santiment 指出，過去五天，鯨魚累積近4.8 萬顆比特幣，按現在BTC / USD 匯率計算，價值8億美元。



所以係咪真係已死？似乎好多人慢慢入緊場，亦意味緊加密貨幣慢慢復甦緊，但短期內想有好成績，似乎要等加息周期完結先得啦！

撰文：李皆穎



