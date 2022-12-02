  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
Make Money
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

02/12/2022

《MakeMoney》FTX爆到七彩全球遭殃，幾時入返幣市先最好？

#理財 #MakeMoney #FTX #加密貨幣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　一場FTX倒閉事件，令到幣圈雪上加霜，令投資者不禁疑問，究竟幾幾時入返幣市先最好？世界各地政府都表示，就FTX倒閉事件，證明要對幣圈機構加強監管，係投資者都對幣圈怕怕嘅時候，會唔會反而係一個良好入市機會呢？

丞相，鴿風起了！係咪要柯煙入場？


　　最近美聯儲主席鮑爺爺（鮑威爾）表示，12月開始加息幅度會落小小，唔再似之前一樣大幅升息，佢警告係通貨膨脹出現真正進展跡象之前，貨幣政策可能會在一段時間內保持緊縮，不過市場解讀到好似已經預備開始減息咁，隔晚美股係咁飆升，道指更升七百幾點，真係開心死班美股投資者，連帶幣圈都一齊「高高高」！


　　不過，認真啲睇返份褐皮書，加息雖然會減慢，但係息率頂位會比起早前預期嘅高出小小，即係話美國嚟緊加息周期將會拉長，對美國甚至對全球而言都未必係好事，甚至係壞事！畢竟幣市同美國息口「息息相關」，所以而家叫「柯煙」真係言知尚早，不過淡淡想繼續沽比特幣期貨，而家可能反而係個好機會！

FTX爆雷仍未完 逐間逐間破產


　　早前加密貨幣交易所FTX宣布申請破產保護，兼停止兌現個人資產，消息傳出後，各各機構好似藤掕瓜、瓜掕藤，同樣一齊宣布申請破產保護，有業內人士估計，假如情況持續，不排除將會出現骨牌效應，有過百間與FTX相關或間接相關機構一同申請破產，到時唔單單係散戶投資者有損失，可能連一大堆風投公司係加密貨幣上的投資都會全軍覆沒。


　　如果真係想炒幣，建議都係將啲幣放返入自己個錢包，雖然買賣會貴小小，因為要繳付返搬運燃料費（Gas Fee)，但本來Defi就係要「去中心化」，經過呢件事之後，更加確定咩交易所都靠唔住！唯有係返DEX類交易所做返Trading啦！咁就萬無一失啦。

加密貨幣已死？其實好多鯨魚買入緊


　　有唔少分析認為，最沉重打擊之一，就係投資者對整個加密業的信任破滅，連帶對比特幣 (BTC) 價格產生負面影響，分析師相信比特幣最熊可能跌到1萬美元。其中Delphi Digital分析師目標定係9000至12000 美元，佢認為世界經濟面臨50多年來最壞情況，好多以前經濟危機包括通貨膨脹、能源、科技價值、房屋價值都係今年發生，所以認為唔可能 係12個月內結束14年貨幣政策的影響，係流動性恢復前，比特幣價位不可能恢復。


　　不過，係IntoTheBlock數據顯示，持有超過一年嘅比特幣地址目前為歷史新高，一共有1379 萬枚比特幣。關鍵係，FTX崩盤並拉低比特幣價格後，大鯨魚也逢低買進；而區塊鏈數據分析公司Santiment 指出，過去五天，鯨魚累積近4.8 萬顆比特幣，按現在BTC / USD 匯率計算，價值8億美元。


　　所以係咪真係已死？似乎好多人慢慢入緊場，亦意味緊加密貨幣慢慢復甦緊，但短期內想有好成績，似乎要等加息周期完結先得啦！

撰文：李皆穎


 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多Make Money文章

你可能感興趣

#理財 #MakeMoney #FTX #加密貨幣

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk