世界盃2022│法國強攻波蘭 英軍鬥塞五五波 荷蘭輕取美國 阿根廷應勝澳洲

卡塔爾世界盃已經過半，強隊晉級有驚無險、黑馬爆冷偶一為之，但決勝關鍵還是靠球星。

阿根廷首場落敗，一度以為今屆會緣盡小組賽，但連勝兩場重獲首名，不負美斯場上拼命表現。

荷蘭和英格蘭，首場贏得輕鬆，但次場雙雙被逼和，正當球迷以為又是雷聲大雨點小之際，最後一場踢出身價波，順利出線。

荷蘭以往被人詬病華而不實，往往到關鍵時刻就會腳軟。但今屆的荷蘭一改花俏風格，相當務實，尤其後防線相當穩健，連領隊雲高爾也非常沉靜在場邊指揮，今屆或有看頭。

死亡之組的西班牙原本以為篤定出線，但昨晚經歷過山車，落後給日本之後，一度跌至小組第三，最終德國失球較多，無緣出線，西班牙才幸運晉級。

黑馬和爆冷每一屆世界盃均有，今屆的確讓不少強隊驚出一身冷汗。

沙特阿拉伯首場運用越位戰術，讓阿根廷吃盡苦頭，加上一點運氣，讓世界見識到亞洲球隊並不是弱旅。可惜最終未能延續氣勢，只能遺憾出局。

阿根廷控球率高，但破門乏術，主因是面對死守的時候，缺少一個擅頂的球員開路，只靠地面攻勢，難免被人看透；如果此刻的阿根廷有個巴迪斯圖達，美斯何愁沒冠軍？

作為並非傳統勁旅的美國和澳洲，今屆大踢守勢波，結果美國在同組只有英格蘭一支強隊下，搶到一個出線名額；澳洲則意外在先大敗給法國後，連續兩場1球小勝同組的突尼西亞和丹麥，爭到出線。

最大冷門，當屬摩洛哥聯同克羅地亞攜手出線，而擁有黃金一代的比利時被淘汰出局。

作為上屆季軍的比利時，過去5屆從未試過止步分組賽，今屆終於斷纜，似乎意味黃金一代真的走到盡頭。歲月不饒人，比利時的黃金一代都變了黃昏一代，加上球隊內訌，上場賽後夏薩特、迪布尼和華湯根竟然在更衣室大打出手，出局也是意料中事。

比利時領隊馬天尼斯不是頂級領隊，甚至連一流領隊都不是；第二場面對摩洛哥，明知落後需要進攻，卻遲遲不換入盧卡古、巴舒亞伊上半場已經5次越位，為何不及時換前鋒製造攻勢？若前兩場早點放盧卡古上場，操fit一點，昨晚便不用白費3個機會。馬天尼斯賽後宣布辭職，毫不意外。

相反，同組的摩洛哥從來不被看好，但今屆踢得非常穩健，防守有紀律，進攻有組織，推進快速，反擊高效，分分鐘可以殺入8強。

至於上屆亞軍克羅地亞，雖然仍是靠魔迪、卡馬歷等老將坐鎮，但踢得非常有球味，出線實至名歸。

另一個大冷門，不得不說雙殺兩隊世界盃冠軍的日本，兩場都是相同戲碼，落後一球，反攻兩球擊敗曾是世界冠軍德國和西班牙。

日本上屆在8強一度領先比利時兩球，但最後階段連失3球黯然出局。今屆有經驗有氣勢，16強面對老化的克羅地亞，或有機會再下一城。

黯然出局的德國並非沒有收穫，中場穆斯亞拿、夏維斯、基拿比大熟大勇，欠的是像高路斯、奇連士文這樣的超級射手。

不過，真正要捧杯，按照過去多屆的經驗，還是要靠球隊中有足夠的球星。

上屆的法國，有麥巴比，還有普巴、基沙文、簡迪等等。

8年前的德國有梅拿、高路斯、拿姆和紐亞正值當打之年。

再往上數，西班牙當年有沙維、恩尼斯達、卡斯拿斯等粒粒皆星；2006年的義大利有保方、托迪、派路、尼斯達，同樣個個都是星級；再有2002年的巴西，朗拿度、朗拿甸奴、卡路士；1998年的施丹、白蘭高、迪西利、皮利斯、韋拉；當真是個個都能獨當一面。

要奪冠，一定要靠有分量的球星或者新星，今屆的巴西和法國，都有可以扭轉乾坤的球星。

阿根廷和葡萄牙都有球王，就看其他球員有沒有超水平發揮。

有驚喜的西班牙、荷蘭和英格蘭，雖然沒有星級球員，但後生可畏，如果踢順境波，分分鐘繼續創造驚喜。

不過，在開幕前寫過巴西、阿根廷、法國和葡萄牙仍是首選。

西班牙昨晚輸波，但再看看走線形勢，安歷基是否有心爭第二？寧願面對摩洛哥也不希望對經驗老道的克羅地亞；更重要是，在下線晉級，8強有望避開巴西，這個盤算不無可能。

至於黑馬之旅，暫時踢得最有form的就是日本和摩洛哥，不過淘汰賽講求臨場調動，一子錯可能就滿盤皆輸。

周末開始進入16強，經驗會是最大的關鍵。

法國作為兩屆冠軍，整體戰術變化和實力都更高，波蘭相信會是行人止步。

荷蘭踢得穩陣，加上有幾個出色年輕球員，應該輕取美國。

阿根廷對澳洲，後者偏向體力化但技術粗糙，只要阿根廷把握好機會，理應晉級。

英格蘭對塞內加爾則未必穩勝，後者雖然缺少文尼，但反擊夠快，領隊施斯又在英超效力多年，熟悉英格蘭球員，今場未必無能力偷雞。

西班牙昨晚輸波，暴露防守不專注的弱點，摩洛哥反擊出色，加上防守密集，西班牙未必予取予攜。

日本對克羅地亞，前者踢穩守突擊，後者踢技術型控球，這場屬於五五波，勝負可能只是一球上落。