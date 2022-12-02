房地產科技｜「阿里雲」每年燒10億人民幣！由被訕笑到佔中國近5成市場佔有率！掌握雲計算才是大贏家？

阿里雲的CEO王堅，他從2008年開始阿里雲，每年燒十億元人民幣，每年年會受盡其他有盈利的兄弟公司訕笑，但是他有願景和總部的支持，才能撐過去，今天佔中國46%市場佔有率，中國鐵路所有的車票也是通過它來交易，因為它不僅僅能處理天量的交易，更能提供穩定性和可靠性，可以抵擋暴力測試，即強逼連續三次斷電也可以迅速回復，真的是捨它其誰。Amazon也是一樣，AWS已佔了總收入的74%，電商只佔26%而已。

雲計算可以提供三種服務，IaaS（Infrastructure as a Service），PaaS（Platform as a Service）和（Software as a Service），即基建、平台和軟件皆可作為服務，IaaS最簡單把自己的硬盤放在雲端，而PaaS 則是放在雲端的硬盤可以容許授權的人共享，最頂級的服務SaaS是軟件也提供，好像鐵路車票的軟件也放到雲端，或現在流行在微信裏運行小程序是同樣的服務。未來的大趨勢是隨著5G流行而愈來愈重要，雲的體量和運算速也會愈來愈大，和愈來愈快。

舉例工程管理當中包括建築信息模擬技術（BIM）及建築信息，涉及的數據儲存量非常龐大。若公司一直採用傳統伺服器儲存資料，由於採購及部署過程需時，面對全新的業務發展已應付不來。若再加入的人工智能及大數據分析技術，勢必令處理的數據量倍翻，令存取數據問題更見嚴峻。引入雲端應用服務是必然的選擇，但未必每一家公司都擁專業人員，解決數據轉移至公共雲端會發生的兼容性問題，另外服務的客戶中包括政府機構及銀行業，涉及大量敏感數據，因而對數據安全的要求極高，需要一套合符國際認可標準及安全規範的遙距存取應用方案，同時為網絡傳輸管道把關。有些人便看中商機設立特為建築業雲端服務公司提供支援。

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