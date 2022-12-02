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02/12/2022

霓虹不滅｜製作無數極具香港特色霓虹招牌！教《燈火闌珊》張艾嘉燒燈管！老行尊堅守行業40年：讓人覺得霓虹燈值得保留！

#文化藝術 #冠南華 #香港街頭風景 #人物專訪 #香港 #胡智楷 #霓虹燈招牌 #文化保育 #工藝 #老行尊 #霓虹文化 #夕陽行業 #張艾嘉 #招牌 #霓紅燈 #燈火闌珊 #大同老餅家 #霓紅招牌
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law Photo: Celia Li、Tim Ip

　　「上面一個框，下面一個葫蘆，周邊是萬字邊，通常中間有一個『押』字。」霓虹燈工藝師傅胡智楷邊說，邊用手比劃當舖招牌的模樣，「我覺得當舖招牌挺能代表香港，只有香港當舖常用『蝠鼠吊金錢』做霓虹招牌設計，周邊地區哪有這麼多！」當舖招牌，噢不，應該說是霓虹招牌，曾經滿布香港每個角落，也是令香港夜景聞名世界的一大標誌。但你有否發現，曾經「周圍都係」的霓虹招牌正逐漸消失？

 

霓虹燈工藝師傅胡智楷指，當舖的「蝠鼠吊金錢」霓虹招牌最具香港特色！

（圖源：unsplash）

 

　　今年「冠南華」、「大同老餅家」的霓虹招牌相繼拆卸，令霓虹工藝再度受到大眾關注，入行近40年的胡師傅坦言，經歷過霓虹招牌最輝煌的年代，亦見證霓虹工業因各種原因逐漸式微，「其實霓虹招牌的沒落是無可避免。早在十幾二十年前，我已經感覺到這個情況一定會出現，這是正常定律，沒有一樣東西可以恆久不變。」

 

 

下頁睇：胡智楷師傅的霓虹故事

 

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