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05/12/2022

12月飲食優惠 | 超抵！免費Danish Toast／4人同行1人免費食串燒放題、日本黑毛和牛／英文名指定字母8折打邊爐

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Text: Sammy Leung

　　轉眼間又來到2022年的最後一個月，辛苦工作一年，加上聖誕就到，在12月一定要好好犒賞自己，吃幾餐好的！在12月，有不少餐廳都推出優惠，今次編輯為大家選了幾個超抵餐飲優惠，睇啱快約朋友齊齊去！

 

12月餐廳優惠│1. 大欖串燒：指定分店 晚市放題4人同行1人免費

 

　　大欖串燒的銅鑼灣分店最近推出飲食優惠，究竟大欖串燒吃甚麼？位於銅鑼灣的大欖串燒主打串燒放題，提供60多款的串燒及小食炸物，選擇超多，最吸引是澳洲一口和牛、英國帶骨牛小排、慢煮厚切鹹牛脷、秘製蒜蓉茄子、秘製蒜蓉金菇、爆汁燒菠蘿及炸雪糕等。如果選擇不同的套餐，更有機會食到新鮮海鮮，好像極上波士頓龍蝦、爽甜愛爾蘭蟶子、大連活鮑魚、北海道大扇貝等。

 

菜單（圖片來源：大欖串燒）

（圖片來源：大欖串燒）

 

　　而大欖串燒的銅鑼灣分店最近推出逢星期一至四晚市放題「4人同行1人免費」優惠，只要讚好大欖串燒Facebook專頁及追蹤大欖串燒Instagram即可獲得優惠。不過要留意的是優惠只適用於星期一至四晚市放題，不適用於星期五、六、日、公眾假期及節日。另外，免費優惠將自動計算於價格最低的套餐。如果想食串燒的朋友，記得快點訂位了。

 

（圖片來源：大欖串燒）

 

地址：銅鑼灣堅拿道西 10 號冠景樓 1 樓 B 室

日期：即日至12月15日（逢星期一至四晚市放題）

電話：2816 2220／9509 1870

詳情：https://www.tlcbbq.com.hk/cwb

 

下一頁：免費Danish Toast

 

 

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