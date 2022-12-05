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05/12/2022

涉電騙11長者98萬 3青年落網最細15歲 社工︰匪徒社交網招攬誘「搵快錢」

#電騙 #騙案 #點數卡 #青少年
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　　【晴報專訊】童黨涉電騙愈趨猖獗。警方上周五拘捕3名15至18歲青少年，涉及11宗長者電話騙案，共騙款達98萬元；有89歲長者被騙徒訛稱兒子被捕急需保釋金，要求繳付5萬元現金，後到銀行提款時被職員揭發報警。警方數字顯示，今年首9個月涉騙案被捕的10至20歲青少年，比去年同期增47.7%。有社工及學者估計，有青少年於社交媒體被招攬搵快錢，或本身亦是騙案受害者，遭勒索威迫成為「共犯」。

 

社工認為疫下不少家庭經濟轉差，令青少年更易受「搵快錢」誘惑而參與行騙。（資料圖片）


　　荃灣警區重案組高級督察鄧菁濱透露，警方上周五（2日）下午約2時接獲一銀行職員報案，指一名89歲老婦接獲聲稱其兒子被捕，急需保釋金的詐騙電話，要求她準備5萬元現金待朋友上門收取，受害人到銀行提款時由職員代為報警。警方接報後在梨木樹邨埋伏，下午4時拘捕涉案17歲少年。

首9月189青少年涉騙 年升47%

　　警方同日又在土瓜灣一酒店拘捕一名18歲梁姓少女，並在牛頭角彩盈邨拘捕另一名15歲少年，3人均涉串謀詐騙被扣查。她指，該名17歲少年和18歲少女為情侶關係，15歲少年則為女子的友人，相信3人均是受聘參與騙案，並涉及上月21日至本月2日期間的11宗同類騙案，受害人介乎67至89歲，涉款共達98.5萬元，不排除有更多人被捕。

　　據警方數字，今年首9個月已拘189名涉騙案的10至20歲青少年，比去年同期增47.7%，亦高於2018至2021年各年總數。

　　香港遊樂場協會資深社工溫立文估計，疫下正當兼職減，加上家庭經濟轉差，青少年更易受網上招攬「搵快錢」引誘；不法分子近年傾向以Telegram等社交媒體「外判」工作，如「淋紅油」追數，年輕人「接單」完成任務後，只須拍照及傳送GPS定位，不法分子就以點數卡等付報酬，誘使更多青少年犯罪。

有不法分子 以點數卡等作報酬

　　城大社會及行為科學系教授黃成榮則相信，部分年青人本身亦是騙案的受害者，犯罪集團或藉網戀、祼聊勒索等威迫他們成為「共犯」，被捕後或不欲「痛腳」被公開而未有供出主腦。他又指青少年在耳濡目染下或誤以為電騙案「技術簡單」，不排除「模仿犯罪」，惟若涉及10多宗案件，恐年紀輕輕難自行策劃，認為有人幕後操控可能性較大。

 

轉載自: 晴報

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