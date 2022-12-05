倘無本地律師接手國安案 譚耀宗：可送內地審理 湯家驊指未必符《國安法》訂明的3種情況

【晴報專訊】港府建議就《香港國安法》提請全國人大常委會釋法，以釐清海外律師或大律師可否參與國安法案件。人大常委譚耀宗稱，按慣例人大常委會本月底開例會，料加開會議討論機會不大，又提到倘被告請不到本地律師，可移交內地審理，但之後澄清僅回應假設性問題。

譚耀宗指，《國安法》按大陸法訂立，若用普通法角度理解或「對不上號」。



資深大律師兼行會成員湯家驊指，就算請不到律師，亦未必符《國安法》訂明可移交內地審訊的3種情況。



譚耀宗昨晨接受電視台訪問稱，人大常委會最快本月底開例會，暫未知會否討論釋法，但指問題非太複雜，屆時開會都足夠時間準備，加開臨時會議討論機會不大。他又重申，海外律師參與《國安法》辯護有違立法原意。對若無法聘請本地律師，可否聘海外律師時，他稱可移交內地審理，條文亦有提及機制。惟他下午澄清，當時只是回應記者的假設問題，無可能在香港會找不到律師。他又坦言，非不得已不會「釋法」，曾思考能否有其他處理方法，如海外大律師工作簽證不獲入境處處長簽發。



《國安法》第55條訂明3種情況下，可由特區政府或國安公署提出移交內地。湯家驊直言，香港有過千名大律師，加上不可拒聘原則，請不到律師是「匪夷所思」，就算發生亦未必符合該3種情況，且黎智英案一直由本港處理，法庭無權移交內地。



對譚指《國安法》按大陸法訂立，若用普通法角度理解或「對不上號」。湯反認為兩種制度和法律原則有不少相似，《基本法》亦為大陸法產物。



黎智英案有涉外因素或適用



港大法律學院教授楊艾文以書面回應指，黎智英案有涉外因素，料譚認為第55條第1種情況或有機會適用；若釋法無可避免，黎智英案應先待釋法結果，惟若無法如願聘Tim Owen來港，應讓被告有足夠時間聘同等資歷的大律師代表。大律師陸偉雄直言，提請釋法反映未能從條文字眼了解立法原意，目前無人能斷言第55條是否適用，冀人大常委詳細解釋，避免日後要再提請釋法。



特首李家超昨重申，釐清海外律師代理《國安法》問題事關國家安全，影響深遠，提請釋法有充分法律基礎。