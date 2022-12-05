Zeek拖150員工糧涉逾千萬 車手遭欠薪18萬須借貸養家

【晴報專訊】經濟不景下，企業倒閉事件接二連三，快遞平台Zeek被傳拖糧，據悉該公司上周五（2日）向員工發公告，承認資金流緊張，正尋求解決方法。工會指已接獲約150人求助，料拖欠金額逾1,000萬元，有車手欠薪逾18萬元，透露公司慣性拖糧，倉庫已被清空，且已退單退貨予所有客戶，形同停運，今日將有員工到勞工處求助。

Zeek早前回應傳媒查詢指公司未停運，正進行業務重組。（資料圖片）



據悉Zeek上周五向員工發公告，表示受市場環境影響，近月資金緊張，原定12月2日發放的服務費只能完成部分，正與股東及投資者溝通，尋求解決資金問題。而配送員服務費將逐步安排分批發放。



員工指習慣拖糧 辦公室部分人被裁



協助員工的服務業總工會自由工作者分會主席王師樂指，外送員及員工均指公司有拖糧習慣，「因之後會出返，故大家無警覺」，工會上月起接獲外送員求助，被拖糧2至3個月，包括判頭、外送員及辦公室員工，至今約150人，料涉款逾1,000萬元；辦公室員工上月底部分被裁，亦無發放1個月代通知金，且已斷供强積金。



王指11月起已經協助數十人到勞工處立案，今日將會有員工及外送員向處方求助，但關注外送員屬自僱人士，不受僱傭條例保障，對成功追討欠薪「不樂觀」。



被欠薪逾18萬元的貨車車手陳先生稱，已入職3年，過往車手以「周薪」出糧，每7日出糧1次，且為21日前的薪金，惟公司有拖糧習慣，「以往隔1至2星期就會出返」，惟8月底一度拖糧逾1個月，其後僅出了7日人工，最後一次出糧為11月中，收到不足1萬元。陳說現需供養1輛貨車及貨Van，更是家中經濟支柱，已向銀行貸款10多萬，「銀行戶口都負數了」。



他說，上周中公司已停止接單，倉庫已被清空，並退單退貨予所有客戶，形同停運；11月中起不少車手已陸續停工。



於Zeek的fb專頁留言中，10月起已有網民反映貨件未有派送。惟Zeek早前回應傳媒查詢指，為配合業務重組，各部門的人手正進行調配，強調公司沒停運，且運作正常。



積金局：10月供款已補交



積金局稱，Zeek拖欠10月供款後已補交，共約15萬元，正密切留意11月供款。勞工處指不評論個別個案，任何人如認為雖被稱為自僱人士，但真正身份是僱員，可向勞工處求助，提供調停服務。倘雙方調停後未達協議，個案可轉介至勞審處作裁決。Zeek在截稿前未回應。